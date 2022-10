Montella : « Il y a moins de talents en Serie A aujourd'hui que lorsque j'y jouais »

« Je ne connaissais pas grand-chose d'Adana, hormis que Mario Balotelli, Gökhan Inler et Benjamin Stambouli y jouaient. »

« Aider Mario Balotelli à retrouver l’équipe nationale a été une source de motivation supplémentaire pour moi. Si j’ai été surpris qu’il soit rappelé alors qu’il jouait ici, en Turquie ? Non. »

« Aujourd’hui, les enfants ont beaucoup plus de distractions. À leur âge, on avait un ballon, le foot était notre jeu préféré, é basta. Sans forcément parler d’entraînement, je devais jouer en moyenne 5h par jour au foot. C’est devenu rare de voir cela aujourd’hui. »

Vidéo

« Je me souviens des cinq ou six heures qu’ils ont passé à me faire une fausse barbe, qui devait être à la base une barbe bien fournie. Lorsqu’ils ont terminé, le réalisateur m’a vu et m’a dit : " Mais qui a fait ça ? On ne voit même pas que c’est toi !" Finalement, ils m’ont enlevé la barbe. »

Vidéo

Propos recueillis par Andrea Chazy, avec Diren Fesli









Non. J’ai accepté de devenir le coach d’Adana Demirspor, car le président a réussi à me convaincre avec des arguments, des objectifs. La proposition était stimulante. Jusqu’à présent, cela se passe bien c’est vrai. Mais dans le football, rien n’est jamais définitif. C’est pour cela qu’il faut continuer à travailler et avoir de grandes exigences.Après un break entre ma dernière expérienceet celle-ci, j’avais cette envie de grandir. J’ai eu d’autres opportunités avant Adana, mais elles ne me plaisaient pas. Pendant la pandémie, j’étais bien chez moi et j’avais pris la décision d’attendre qu’une proposition correspondant à mes attentes arrive pour accepter. Plutôt que d’accepter trop vite un challenge. Quand Adana m’a contacté, j’ai pris le temps de venir pour voir la structure, le club, la ville, et j’ai accepté avec enthousiasme.Je ne connaissais pas grand-chose d'Adana, hormis que Mario Balotelli, Gökhan Inler et Benjamin Stambouli y jouaient. J’ai appelé certains d’entre eux, puis je me suis entretenu avec le président que je suis allé rencontrer sur place au moment de signer. J’avais besoin de savoir où j’allais, de me rendre compte aussi par moi-même où je mettais les pieds.Je ne me souviens pas si j’ai vraiment dit cela mot pour mot. Ce que je sais en revanche, c’est que la Turquie a un passé sur le plan international et qu’elle possède un championnat très compétitif. Les équipes sont proches les unes des autres en matière de niveau, et je ne crois pas me tromper quand je dis que cette saison, le niveau des grosses cylindrées a augmenté.Je suis quelqu’un qui aime changer, voyager, découvrir de nouvelles cultures et des endroits que je ne connais pas. Ce n’est pas quelque chose qui me fait peur, au contraire même : ça me stimule beaucoup.C'est plus ou moins la même qu'aux autres endroits où j’ai entraîné auparavant. Quand tu es entraîneur, tu passes la plupart de ton temps sur le terrain, tu bosses 12 à 15h par jour, tu manges puis tu dors chez toi. Je vis dans un hôtel que je peux rejoindre à pied depuis le centre d’entraînement. C’est une vie très routinière finalement.En dehors de mon sport personnel et de séries télé par exemple, je suis quelqu’un qui lit beaucoup. J’aime principalement les romans historiques. Dernièrement, j’ai lude Nassim Nicholas Taleb. J’ai beaucoup aimé !Déjà, je crois qu’il ne faut pas oublier qu’il y a beaucoup d’entraîneurs italiens en activité.C’est ce qui explique en grande partie pourquoi on en arrive à ce genre de réalité aujourd’hui, d’avoir trois entraîneurs de chez nous qui officient en Turquie. Comme c’est le cas dans d’autres championnats par ailleurs, comme en Angleterre. Aussi, au cours de sa formation, l’entraîneur italien passe par Covercianoqui est, selon moi, la meilleure école au monde pour former les entraîneurs. Cela peut être un gage de qualité pour les clubs.Stimulant, car c’est un joueur qui a d’évidentes qualités techniques. Aider Mario Balotelli à retrouver l’équipe nationale a été une source de motivation supplémentaire pour moi. Si j’ai été surpris qu’il soit rappelé alors qu’il jouait ici, en Turquie ? Non, car le championnat turc est de qualité. Si Mario a été rappelé, c’est que Roberto Mancini a estimé qu’il avait les qualités pour faire partie de cette équipe.Faire de notre mieux, assurément, et se mêler à la lutte avec cinq-six autres équipes qui sont très bien pourvues. Je pense notamment à Galatasaray qui a pris Juan Mata, Mauro Icardi et tant d’autres champions, à Trabzonspor qui a gagné l’an passé. Il y a aussi Beşiktaş, Konyaspor, İstanbul Başakşehir, Fenerbahçe... À nous de donner le meilleur de nous-mêmes pour comprendre où l'on se situe par rapport à eux. Dans le football, tu as besoin de te confronter à tes adversaires pour te jauger.Je crois qu’un entraîneur doit avant tout s’adapter aux joueurs qu’il a sous ses ordres. Après avoir dit cela, j’aime que l’on se concentre sur nous, ce que nous produisons sur le terrain, avant de penser à l’adversaire. J’aime avoir une équipe organisée qui met en valeur ses meilleurs éléments. Prenons l’exemple de Younès Belhanda : cette saison, il est à un excellent niveau qui lui a d’ailleurs permis de retrouver l’équipe nationale. L’an dernier, il a eu quelques pépins physiques qui l’ont gêné et dont il s’est débarrassé cette année. Effectivement cette saison, on a pu le voir dans un rôle de faux neuf comme lors des deux derniers matchs. Mais c’est un joueur qui a toujours joué juste derrière l’attaquant, comme un vrai numéro 10, et c’est là qu’il s’exprime le mieux.Je pense que je suis beaucoup moins drastique dans mes choix. Je fais beaucoup plus attention à comment tirer le meilleur de chaque joueur en fonction du caractère qu’il a, de sa situation, de beaucoup de paramètres. C’était l’un de mes défauts, un trait de caractère que j’avais déjà lorsque j’étais joueur. Mais oui, je crois avoir progressé là-dessus.Il y a assurément moins de talents, que ce soit des Italiens ou des étrangers, par rapport au temps où j’y jouais. Il y a d’autres championnats plus compétitifs aussi, je pense notamment à l’Angleterre, que ce soit au niveau sportif ou économique. Le niveau a quelque peu baissé, mais je trouve que depuis deux ans, la tendance commence à s’inverser.Bon, je crois que la non-qualification au Mondial 2022 est avant tout une histoire de malchance. Ce sont quasiment les mêmes joueurs qui ont remporté l’Euro quelques mois plus tôt. Pour moi, ces deux échecs ne sont pas du tout de la même nature. Il y a eu du chemin qui a été parcouru depuis 2018, j’espère que l’équipe va continuer à grandir pour que cela ne se reproduise plus.C’est tout à fait vrai. Mais je crois que ce n’est pas propre à l’Italie, aujourd’hui dans le monde entier, les enfants ont beaucoup plus de distractions. À leur âge, nous n’avions pas tous ces loisirs. On avait un ballon, le foot était notre jeu préféré,. Sans forcément parler d’entraînement, je devais jouer en moyenne 5h par jour au foot. C’est devenu rare de voir cela aujourd’hui.De tous temps, les grands joueurs sont ceux qui ont ce mix entre créativité et capacités physiques. Aujourd’hui, les enfants décortiquent les choses avant de les vivre. C’est une erreur selon moi, car si tu apprends par toi-même très jeune comment résoudre certains problèmes sur le terrain, dans des situations qui vont se répéter par la suite, tu seras plus facilement en mesure d’y parvenir. Aujourd’hui, il y a un encadrement et « une aide » plus importante qu'avant, notamment avec la mise en place des secteurs jeunes.J’ai forcément un souvenir un peu moins nourri qu’il y a quelques années, quand je n’étais qu'un gamin qui vivait ça à fond.Mais c’est forcément beau quand, encore aujourd’hui à Rome, on me parle de ce quadruplé lorsque je viens rendre visite à mes enfants qui vivent là-bas. Ce qui est sûr, c’est que je ne l’oublierai jamais.Forcément. Cela faisait vingt ans que la Roma n’avait pas remporté le Scudetto et aujourd’hui, cela en fait vingt qu’elle ne l’a pas gagné. Cela démontre que ce qu’on avait fait était grand. La fête était merveilleuse. Il devait y avoir près d’un million de personnes au Circo Massimo, un lieu chargé d’histoire qui plus est, pour faire la fête avec nous. C’était grandiose.Dix ans de ma vie, soit plus de la moitié de ma carrière de joueur professionnel. Forcément, cela a une place importante dans mon cœur, cela fait partie de qui je suis. Si je pense y retourner pour entraîner un jour ? Je n’y pense pas, sincèrement. J’ai eu l’opportunité de le faire sur quelques matchs au début de ma carrière d’entraîneur, et je me raccroche à cela. Un entraîneur ne vit pas de rêves, mais du moment présent.C’était vraiment amusant à vrai dire. Le réalisateur Vincenzo Salemme est un ami, et un jour où l’on traînait ensemble, il m’a dit :Cannavaro, Ferrara et moi étant tous les trois issus de la région napolitaine, on a accepté. Je me souviens des cinq ou six heures qu’ils ont passé à me faire une fausse barbe, qui devait être à la base une barbe bien fournie. Lorsqu’ils ont terminé, le réalisateur m’a vu et m’a dit :Finalement, ils m’ont enlevé la barbe.Il ne faut jamais dire jamais, mais je ne crois pas ! J’aime beaucoup le cinéma, ma femme adore, c'est une grande passionnée. Après, je dois dire que je n’ai pas une grande mémoire pour les noms de films et les acteurs. Depuis un an, je regarde encore plus de films qu’avant, car lorsque je rentre à l’hôtel, la télé me tient compagnie.Je me suis fait la promesse, que je tiens encore aujourd’hui, de laisser cette partie de moi appartenir au passé, à une autre histoire. Mais qui sait... Après, le problème dans l’immédiat, c’est que je ne sais pas si je suis encore capable de le faire.