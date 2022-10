Vincent Ponsot, de l'ombre à la lumière

S'il y en a bien un qui laisse volontiers à Laurent Blanc toute la lumière médiatique, c'est Vincent Ponsot. Directeur général du football de l'OL depuis 2020, au club depuis 2009, il est le bras droit de Jean-Michel Aulas. Issu du monde juridique, où il excellait, il s'implique de plus en plus dans les décisions sportives, ce qui n'est pas au goût de tout le monde.

« Le transfert de Ben Arfa s’était terminé à la commission juridique. D’un côté il y avait Pape Diouf et moi-même, de l’autre Jean-Michel Aulas et Marino Faccioli. Vincent me faisait les gros yeux parce que j’avais une attitude... déplacée. »

Un véritable professionnel

Le sportif, mais pas trop

« Moi, je suis dans mon périmètre. Directeur du football, cela prête peut-être à confusion. Je peux le comprendre »

(1) « Il a maintenant une exigence de résultat, car on a changé l’effectif, l’état d’esprit, plein de choses en accord avec lui, et on estime qu’il y a tout ce qu’il faut pour performer »

, s’interroge Julien Fournier quand on lui propose de parler de Vincent Ponsot. Cette phrase de l’ancien directeur général de l’OGC Nice résume assez bien la situation du directeur du football de l’OL. Alors que les Gones coulent lentement mais sûrement depuis trois ans, cela correspond à l'exposition de plus en plus importante de celui qui se veut pourtant très discret dans les médias. Encore directeur général adjoint juridique il y a deux ans, l'homme de 46 ans a été promu au poste de directeur général du football au beau milieu de l’été 2020, alors qu’il commençait déjà à se chamailler avec Juninho. Cette dénomination, hiérarchiquement, le plaçait au-dessus de la légende brésilienne. Alors forcément, les mauvais résultats, ruisselants de mauvais choix, ont poussé les supporters du club à faire porter le chapeau à Juninho, un peu, mais surtout à Vincent Ponsot, qui avait donc l’air de toujours plus s’impliquer dans les affaires purement sportives., assure Julien Fournier. Désormais à Parme après son départ de la Côte d’Azur l’été dernier, Fournier connaît Ponsot depuis la fac de Toulon, d’où ce dernier est originaire, et le duo a passé le DESS droit et économie du sport au CDES de Limoges en même temps., affirme Fournier. Même si son ami explique qu’ilmais qu’il, le directeur du foot de l’OL commence sa carrière de juriste au RC Toulon puis poursuit à la Ligue nationale de rugby. Il change ensuite de sport, en passant à la commission juridique de la LFP, durant le mandat de Frédéric Thiriez, qui le décrit comme. C’est à cette période qu’il montre une aisance particulière pour les textes et que ses premières joutes avec Julien Fournier, alors à l’OM, débutent., raconte le néo-Parmesan.En 2009, donc, Ponsot est enrôlé au service juridique de l’OL et se montre extrêmement compétent sur deux aspects : la défense du club à la LFP et la rigueur quant à la vérification des contrats., décrivait Aulas pour le journal. Côté contrat, il arrive à trouver la petite bête dans un milieu pas toujours très propre et met un point d’honneur à être le plus irréprochable possible. Les exemples sont nombreux mais, encore cet été, Ponsot s’était illustré concernant le transfert raté de Tyrell Malacia . La latéral gauche devait signer à l'OL cet été mais la signature a traîné, laissant le champ libre à Manchester United. Ponsot se défendra des critiques en expliquant en conférence de presse que tout n'était pas net autour de ce joueur et de ses demandes., détaillait-il en conférence de presse., martèle Fournier.Si ses qualités de juriste ont rarement été remises en cause, c’est plutôt sa récente implication dans le domaine sportif qui fait grincer des dents à l’OL. Chez les supporters, mais pas que., lançait Juninho le 30 septembre dernier sur RMC., corroborait Sidney Govou danstrois jours plus tard, faisant référence à une déclaration à propos de Peter Bosz, défend Julien Fournier.Pour Julien Fournier, le problème est sûrement la dénomination de son poste. Ce qu’a confirmé Vincent Ponsot lui-même en février dernier, en marge de la présentation de Tanguy Ndombélé et Romain Faivre., déclarait-il., dépeint Fournier.Cet éventail de compétences lui a donc permis de rentrer dans le coeur d'Aulas, qui le considère comme son numéro deux., confiait le boss à. De là à le former pour lui succéder ?, estime le DG de Parme. Tant que le navire de l’OL continuera à tanguer, aucun de ses capitaines ne sera épargné., affirmait-il l’hiver dernier. En attendant, il espère sûrement que le docteur Blanc passe un peu de pommade sur cet OL malade.