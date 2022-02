Vincent Kompany reçu par le Roi des Belges pour discuter du racisme dans le football

Le Roi reçoit @VincentKompany au Château de Laeken. La lutte contre le #racisme et la #discrimination dans le monde du football est au cœur de leur discussion.#MonarchieBe pic.twitter.com/Ezu2TaM6y3 — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) February 22, 2022

Vincent Kompany et un fan.Actuel entraîneur d’Anderlecht, Vincent Kompany a été reçu par le Roi Philippe de Belgique ce mardi afin d’évoquer la question du racisme et de la discrimination dans le football. L'invitation avait été lancée après les insultes racistes que les joueurs et le staff d'Anderlecht ont subies en décembre dernier lors du match contre le FC Bruges. L’ancienne icône des Diables rouges, également engagée dans des projets d'intégration sociale, s’était alors montré choqué et très offusqué lors de son interview d’après-match Une invitation qui vient s’inscrire dans un cadre plus large, puisque la lutte contre le racisme et la discrimination est un thème important pour le Roi Philippe. Le mois dernier, lors de son discours aux, le Roi des Belges avait qualifié la lutte contre la discrimination, le racisme et la violence de défi majeur. Il avait alors évoqué les insultes et les moqueries que l'on peut entendre dans les stades de football.Et quoi de mieux que de s'adresser directement à un autre roi pour en parler.