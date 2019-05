Vincent Hognon : « J’ai déjà dû apprendre à tutoyer Fred Antonetti »

Metz Brest Domino's Ligue 2 Diffusion sur

« J’ai dû prendre mes responsabilités et tout faire pour que les joueurs sentent le moins possible l’absence de Fred . »

« Ce n’était pas simple pour Fred de laisser ce groupe comme ça, au milieu de la saison. J’avais à cœur d'obtenir cette montée pour lui rendre tout ce qu’il nous a apporté. »

« Remonter directement en Ligue 1 n’est pas anodin, surtout après avoir vécu une saison aussi difficile que celle de l’an dernier. Il y a eu un chantier important à l’intersaison que le club a su bien négocier. »

Propos recueillis par Mathieu Rollinger

La montée est validée depuis trois journées et le titre de champion depuis deux, c’est le symbole d’une saison aboutie. On est ravis. Affronter Brest , notre dauphin, lors de la dernière journée, aurait pu être un piège, bien qu'un match très excitant à jouer. Mais on a su faire le nécessaire pour éviter ça. Ça nous permet de célébrer pleinement ça, avec la remise du trophée dans un stade plein, avant de se projeter. Ce sont des moments qu’il faut savourer, car ils sont rares.C’était important de pouvoir compter sur un groupe concerné et travailleur, un groupe qui savait ce qu’il voulait. Frédéric Antonetti avait fixé des objectifs élevés dès le début de saison et, à travers les performances en match et à l’entraînement, je crois qu’on pouvait mesurer l'adhésion au projet et l’ambition de cette équipe. Je sentais mes joueurs déterminés à chaque match.Je pense que c’était difficile de faire mieux. On a quand même la deuxième attaque alors qu'on a été attendus partout par des équipes avec des blocs très bas et une défense renforcée. Et pourtant, on s'en est souvent sortis par le jeu. Tous les principes qu’avait instaurés Fred Antonetti en début de saison. Il y a des moments où ça marchait bien, d’autres où c’était plus dur. Mais je ne pense pas qu’on ait manqué d’ambition dans le jeu. Même si tout le monde ne le ressentait pas forcément, quand on revisionnait nos matchs, cette ambition paraissait très claire.Mieux : c’est ma cinquième montée et la deuxième dans un staff.Mais toutes ces montées sont différentes. Je suis arrivé mi-août dans ce club, à la demande de Fred Antonetti qui voulait renforcer son équipe. J’avais besoin de rebondir, donc c’était une bonne opportunité pour moi. Je vais m’en souvenir parce que, malheureusement, les événements ont fait que j’ai dû, avec l’aide de Jean-Marie de Zerbi, remplacer le coach pendant plus de la moitié de la saison.La chance que j’ai eue, c’est qu’on a réussi à conserver une certaine régularité dans les résultats. Quoi qu’on en dise, la pire série négative qu’on a dû connaître depuis décembre, c’est deux nuls et une défaite. On a tous réussi à s’adapter à la situation. J’ai dû prendre mes responsabilités et tout faire pour que les joueurs sentent le moins possible l’absence de Fred On se demande toujours comment ça peut continuer à vivre sur la durée. À court terme, on savait que c’était faisable, mais sur plusieurs mois, il y avait une inconnue. Mais la qualité du groupe, la qualité d’écoute et de réception des informations, le travail ont fait qu’on a pu aller au but sereinement. On est restés dans la pure continuité de ce qui se faisait avant.On échangeait beaucoup par vidéo-conférence sur les matchs de nos adversaires et on faisait des retours sur nos propres matchs. On le sollicitait si on avait besoin d’un conseil, d’un avis. Mais il m’a aussi laissé beaucoup de liberté. C’était vraiment un travail consciencieux et extrêmement enrichissant. Fred n’étant pas physiquement présent, il ne pouvait pas décider de tout. Notre mode de fonctionnement a été adopté uniquement dans l’intérêt de l’équipe et des résultats.Il était très heureux, forcément, et on s’est félicités l’un et l’autre. Pour lui, ce n’était pas simple de laisser ce groupe comme ça, au milieu de la saison. Et moi, d’un point de vue personnel, j’avais à cœur d'obtenir cette montée pour lui rendre tout ce qu’il nous a apporté.La relation entraîneur-joueur et entraîneur-adjoint n’est pas la même. Quand je suis arrivé dans son staff, j’ai déjà dû apprendre à le tutoyer. Ça s’est fait assez rapidement quand même. Mais avec lui, c’est par le travail qu’on acquiert de la légitimité. Donc notre relation a évidemment évolué cette saison. Mais cela reste la même personne pour moi. Nancy , j’ai pu faire ce que je voulais. Et finalement, j’étais heureux en tant qu’adjoint, j’étais heureux d’être numéro un malgré les résultats difficiles et là j’étais heureux d’épauler Fred dans cet intérim prolongé. L’important, c’est d’être heureux et je peux l’être dans différentes fonctions. Ça ne me pose aucun problème.Non, car c'est Fred qui m’a appelé et a tout fait pour m’avoir à ses côtés. Ce n’est jamais évident de recruter quelqu’un qui vient d’un club rival. Pour moi, c’était clair : je ne suis pas parti volontairement de Nancy et ce n’est pas comme si j’avais enchaîné directement avec Metz . C’est l’ ASNL qui a décidé de couper, c’est la vie d’un entraîneur. Moi, j’avais envie de travailler, il y avait des projets intéressants au FC Metz , avec un entraîneur extrêmement compétent qui pouvait m’aider à progresser encore. Je ne me suis pas posé plus de questions que ça...Dans le quotidien, jamais. Après, je ne m’avancerais pas à dire que tout le monde en est content, mais les gens que je rencontre au bord du terrain, à l’entraînement, ne m’en tiennent pas rigueur. En même temps, je me suis mis au boulot dès que je suis arrivé, et quand on bosse et qu’on donne le maximum, on ne peut rien vous reprocher. Il n’y avait pas de raison.Je pense qu’il se seraient sauvés à Béziers lors de la dernière journée, sans aucun doute. Donc j’aurais préféré gagner ce match. Voilà. On a gagné le match aller 3-0 et j’avais clairement envie de gagner le retour.Rien n'est encore officialisé pour le moment. Je ne me pose pas de question. La saison se termine ce vendredi et on verra après.Je ne peux pas répondre à cette question. Désolé.Il y a une base très solide, avec des jeunes joueurs qui ont pour la plupart une belle marge de progression. Ça augure forcément de belles choses. Mais pour la Ligue 1, il faudra tout de même renforcer cette équipe.Remonter directement en Ligue 1 n’est pas anodin, surtout après avoir vécu une saison aussi difficile que celle de l’an dernier, qui avait été très compliquée avec peu de victoires. Il y a eu un chantier important à l’intersaison que le club a su bien négocier dès la signature de Fred Antonetti.Effectivement, ça donne envie. Mais les ingrédients sont toujours les mêmes. Il faudra faire un recrutement intelligent pour renforcer ce groupe. Comme après chaque belle saison, certains joueurs seront sollicités et il faudra soit réussir à les conserver, soit les remplacer. Mais il devrait y avoir un noyau solide sur lequel le club pourra compter.S’il le fait, c’est qu’il a ses raisons. Mais le principal, c’est d’être heureux, de travailler dans un environnement qui nous plaît, où on est en confiance. C’est important d’avoir sa liberté : il était en fin de contrat, il faut respecter cette décision.Je ne me projette pas du tout. On verra ce qu’il se passera.