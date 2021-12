Villarreal vient à bout de l'Atalanta et verra les huitièmes

Atalanta (3-4-1-2) : Musso - Palomino, Demiral (Djimsiti, 46e), Tolói - Maehle (Zappacosta, 90e), Freuler, De Roon (Muriel, 54e), Hateboer - Pessina (Malinovskyi, 46e) - Zapata, Iličić. Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Villarreal CF (4-4-2) : Rulli - Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán - Moi Gómez (Peña, 90e+3), Capoue, Parejo (Trigueros, 90e+3), Alberto Moreno (Pedraza, 88e) - Gerard Moreno (Iborra, 80e), Danjuma (Dia, 88e). Entraîneur : Unai Emery.

Disputé ce jeudi soir, en raison des fortes chutes de neige ayant recouvert la Lombardie mercredi, le duel entre l'Atalanta et Villarreal a souri aux Espagnols qui verront les huitièmes de finale (2-3).À l'Atleti Azzurri d'Italia, les hommes d'Unai Emery n'ont pas mis longtemps à se mettre sur les bons rails. Lancé en profondeur par Dani Parejo, Arnaut Danjuma s'en est effectivement allé battre Juan Musso d'un plat du pied entre les jambes, pour refroidir un peu plus l'atmosphère. Dans un rush contre-la-montre, les Bergamasques ont tenté de réagir dans la foulée, à l'image de l'enroulé lointain de Remo Freuler bien claqué par Gerónimo Rulli (16). Mais au jeu du réalisme, lea su se montrer plus fort. Auteur d'un gros travail à l'entrée de la surface et s'appuyant sur la remise de Moi Gómez, Étienne Capoue a ainsi fait le break d'une lourde frappe sous la barreMaîtres durant les 45 premières minutes, les Jaunes auront cependant perdu le fil au retour des vestiaires. En effet, si Danjuma, de nouveau oublié, a pris un malin plaisir à élargir la marque sur son contrôle orienté et sa frappe en pivot, l'Atalanta n'a pas tardé à se réveiller. Ruslan Malinovskyi, sur un tir dévié par Gómez, a d'abord réduit le scoreavant que Duván Zapatane conclue d'un subtil ballon piqué l'excellent travail collectif effectué au préalable par ses coéquipiers. S'en suivront finalement deux poteaux signés Malinovskyi et Luis Muriel pour laet un sérieux soulagement chez ses adversaires.Ce succès permet donc à Villarreal de rallier le tour suivant, en beau dauphin de Manchester United. De son côté, l'Atalanta est reversée en barrages de la Ligue Europa.