Villarreal retrouve le sourire face à Séville

Villarreal (3-5-2) : Asenjo - Víctor Ruiz, Álvaro, Bonera (Mori, 24e) - Mario Gaspar, Cazorla, Cáseres, Iborra, Alfonso - Bacca (Fornals, 67e), Toko-Ekambi. Entraîneur : Javier Calleja.



FC Séville (3-4-3) : Vaclík - Kjær (Escudero, 64e), Wöber, Sergi Gómez - Jesús Navas (Ben Yedder, 46e), Amadou, Roque Mesa, Vázquez (Sarabia, 46e) - Promes, André Silva, Munir. Entraîneur : Pablo Machin.

Le sous-marin jaune sort peu à peu de l'eau.Incapable de gagner en Liga depuis le 25 novembre 2018 et la réception du Betis (2-1), Villarreal a retrouvé le goût de la victoire face au FC Séville à l'Estadio de la Ceramica (3-0). Un succès acquis essentiellement en première période, où les hommes de Javier Calleja ont croqué tout cru des Andalous peu inspirés. Une domination qui s'est traduite par une ouverture du score du défenseur Álvaro, présent à la réception du corner de l'éternel Santi Cazorla pour claquer une jolie tête plongeante (1-0, 20). Et alors que la mi-temps approchait, Carlos Bacca est entré en scène pour adresser une merveille de passe en talonnade pour Karl Toko-Ekambi. Lequel n'avait plus qu'à pousser l'offrande au fond du but vide (2-0, 45).Bousculé, le FC Séville est revenu des vestiaires avec de meilleures intentions et deux nouveaux visages : Pablo Sarabia et Wissam Ben Yedder . Deux changements faisant un bien fou aux Andalous... qui ont toutefois fait preuve de maladresse dans le dernier geste, à l'image de Munir El Haddadi , qui a vu sa tête trop molle atterrir dans les bras de Sergio Asenjo (58). Tout le contraire de Villarreal , qui s'offrira même un troisième but au terme d'un contre mené et terminé par le marathonien Alfonso Pedraza (86).Avec ce succès, Villarreal grimpe à la 18place et commence à voir le bout du tunnel. Pour le FC Séville , c'est en revanche un dixième match à l'extérieur sans victoire.