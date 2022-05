Villarreal qualifié pour l'Europe, l'Athletic trébuche à Séville

En clôture de cette saison 2021-2022 de la Liga, les trois dernières parties de cette 38e journée ont délivré le dernier ticket européen : pour Villarreal, tombeur du Barça. Petit perdant, l'Athletic Club n'a pas su remonter son retard face à Séville, tandis que l'Atlético a confirmé son excellente fin de saison en venant à bout de la Real Sociedad.

Au Camp Nou ce dimanche soir, le FC Barcelone n'aura jamais existé face à un Villarreal conquérant (0-2). Il aura pourtant fallu près de 45 minutes aux hommes d'Unai Emery avant de mettre leur jeu en place. Une initiative venue de la défense. Trouvé dans le dos de Frenkie de Jong par Pau Torres, Alfonso Pedraza s'est effectivement échappé dans la surface pour contrôler de la poitrine et enchaîner avec une volée du gauche. Un but essentiel dans la course à l'Europe, confirmé par le break à la reprise.Positionné dans un rôle d'ailier-latéral, Adama Traoré a eu fort à faire devant les vagues jaunes. De quoi pousser l'Hispano-Malien à la faute, sur une relance plein axe dans la surface permettant à Moi Gómez, monté aux avant-postes, de reprendre le cuir, sans mouvement de la part de Marc-André ter Stegen. Après la Ligue Europa et une demi-finale de Ligue des champions, Villarreal tentera de décrocher la Ligue Europa Conférence la saison prochaine.Dans la rencontre sans enjeu de la soirée, l'Atlético a fait la différence à Anoeta en l'emportant devant la Real Sociedad (0-2). Malgré l'ennui, la première situation a été à mettre au profit des. L'œuvre de Robin Le Normand, venu manger Reinildo dans les airs sur coup franc et placer une tête imprécise (15). Les Bleu et Blanc ont été dominateurs et proches de l'ouverture avec Rafinha. L'international brésilien s'est ainsi illustré d'une reprise puissante, sur le poteau (30) avant de ne pas cadrer son face-à-face, lancé par Alexander Isak, à la récupération devant Stefan Savić (40).Mais à force de gâcher, les hôtes ont vu leurs adversaires passer devant. Dès le retour des vestiaires, Rodrigo de Paul, appuyé en retrait par Antoine Griezmann, a effectivement balancé un missile tendu, dans la lucarne droite d'Álex Remiro. L'Argentin a bientôt été rejoint par son compatriote, Ángel Correa, à peine entré en jeu, d'un tir placé. Dans le temps additionnel, Jon Guridi, au rebond d'un coup franc d'Adnan Januzaj repoussé par Jan Oblak, a réduit le score de la tête. Lesfinissent donc bien et sur le podium.Avec la victoire de Villarreal à Barcelone, Bilbao n'avait aucune chance de jouer l'Europe la saison prochaine. De quoi s'éviter des regrets après cette défaite à l'Estadio Ramón Sánchez Pizjuán face à Séville (1-0). Pourtant, les Basques n'ont pas tardé à se mettre en évidence. Lancé depuis le milieu de terrain, Yuri Berchiche a déclenché une lourde frappe à l'entrée de la surface, contrée par Jules Koundé et reprise aussi sec par le latéral pour ouvrir la marque. Un but malheureusement refusé, puisque l'ancien Parisien avait touché le ballon de la main, lors de sa deuxième tentative (27). Dans la foulée, Álex Berenguer a, à son tour, tenté sa chance, d'un tir passé au-dessus (41).En réaction, les Sévillans ont sollicité Youssef En-Nesyri, trouvé par Óliver Torres, qui n'a pu que trouver le petit filet extérieur (48). Partie remise, puisque Rafa Mir, en sortie de banc et à la réception d'une belle passe d'Erik Lamela, a trouvé la faille d'un tir enroulé (0-1, 68). Une réalisation suffisante pour un succès maîtrisé, privant les Lions d'une place en C4, à quatre petits points.