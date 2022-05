Villarreal-Liverpool : déjà plié, vraiment ?

Logique vainqueur à Anfield il y a six jours (2-0), Liverpool a posé une sérieuse option sur la finale avant de rendre visite à Villarreal pour la manche retour. Il serait pourtant prématuré d’enterrer d’emblée la bande d’Unai Emery, qui a plus de ressources que ne l’a laissé penser le match aller. Et qui pourra compter sur le soutien d’un Estadio de la Cerámica archicomble pour tenter de renverser cette nouvelle montagne.

Moreno, le retour de l’homme providentiel

¡? ??? ?????, ???????? ?!?️ Recibimiento de la afición ? Pasillo de la @CanteraGrogueta?️ Mosaico en Estadio de la Cerámica#UCL — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 2, 2022

Pas de défaillance à la Céramique

Cela fait maintenant une semaine que le rendez-vous est bloqué. Depuis l’orgie de football proposée à l’aller (4-3), tout le monde n’a d’yeux que pour le dantesque Real-City prévu mercredi. Au risque de délaisser l’autre demie de Ligue des champions qui aura lieu ce mardi. Il faut dire que la première manche en a laissé plus d’un sur sa faim. D’un côté, un Liverpool surpuissant qui a activé le mode rouleau compresseur et a fini par être récompensé. De l’autre, un Villarreal héroïque et combatif, certes, mais beaucoup trop limité pour éviter une défaite inéluctable (2-0) . On pourrait donc être tenté de laisser le ballon rond de côté, de miser sur Koh-Lanta , voire sur un épisode inédit de l’increvable série. Ce serait une grossière erreur. Car en dépit de leur outrageuse domination, lespeuvent avoir un regret, un seul : ne pas avoir achevé leurs adversaires., a lâché Unai Emery en conférence de presse. L’entraîneur espagnol y croit dur comme fer. Il aurait tort de s’en priver.C’est vrai, son équipe a pris le bouillon à Anfield, dans des proportions rares à ce stade de la compétition (27% de possession, un seul tir). Lesont en outre affiché une telle suprématie qu’il paraît inconcevable de les voir totalement s’écrouler., a d’ailleurs reconnu le technicien basque, lucide. En revanche, il serait erroné de penser que le Sous-Marin jaune est bien trop limité pour bousculer le LFC., a martelé Emery. Étienne Capoue et ses coéquipiers seront donc très certainement plus entreprenants balle au pied qu’ils ne l’ont été la semaine dernière, ce qui ne sera pas très dur. Et pour croire en l’exploit, ils pourront compter sur un retour de poids : celui de Gerard Moreno. L’attaquant-star desavait loupé le déplacement dans le nord de l’Angleterre à cause d’une blessure (une de plus cette saison), mais il s’est entraîné avec le groupe depuis et postule une place de titulaire ce mardi. La saison précédente, l’international espagnol avait été l’un des grands artisans du sacre obtenu en Ligue Europa. Aujourd’hui, c’est évident, il existe un Villarreal sans Moreno et un autre avec lui. Comme il existe un Villarreal à l’extérieur... et un autre dans son antre.Il y a un mois, en quarts de finale aller de C1, lesavaient donné le tournis au Bayern Munich , qui pouvait s’estimer heureux de ne pas avoir concédé un revers plus lourd (1-0). Quand il évolue devant le public passionné de l’Estadio de la Cerámica, le VCF se sent pousser des ailes et peut renverser les situations les plus mal embarquées., a affirmé l’ancien coach du PSG. Celui-ci n’a eu de cesse, tout au long de sa conférence de presse, d’insister sur l’importance du soutien populaire. Mardi, le Madrigal sera évidemment comble. Parmi les privilégiés présents en tribune se trouveront les héros de l’épopée de 2006 , année lors de laquelle Diego Forlán et consorts s’étaient hissés, déjà, dans le dernier carré de la Ligue des champions. À l’époque, le rêve de finale des supporters dus’était heurté à Jens Lehmann, au même moment que le penalty manqué par Juan Román Riquelme. Seize ans plus tard, il est justement temps de concrétiser ce rêve fou.

Par Raphaël Brosse