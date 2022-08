Villarreal freiné à Getafe

Getafe (4-4-2) : Soria - Iglesias, Djené, Duarte, Gastón - Aleñá, Arambarri, Seoane (Maksimović, 73e), Portu - Mayoral (Latasa, 91e), Ünal (Mata, 90e). Entraîneur : Flores.



Villarreal (4-4-2) : Rulli - Foyth (Kiko, 58e), Albiol, Pau, Pedraza - Yeremy (Jackson, 58e), Parejo (Coquelin, 69e), Capoue, Lo Celso (Baena, 69e) - Morales (Chukwueze, 58e), Gerard. Entraîneur : Emery.

Les cinq changements coup sur coup, signés Emery et réalisés à dix minutes d'intervalle, n'ont pas eu l'effet escompté…En déplacement à Getafe, dans un match comptant pour la troisième journée de Liga et opposant la lanterne rouge au leader (avant les rencontres du week-end), Villarreal n'a en effet pas réussi à trouver la faille. Preuve que le résultat final sans tremblement de filet a autant déçu le Sous-marin jaune qu'il a satisfait Getafe, les visiteurs ont procédé à tous leurs remplacements avant même que les locaux n'aient sorti un joueur.Plutôt dominateurs avec plus de 60% de possession de balle en leur faveur et davantage de frappes cadrées, les copains de Capoue ne se sont pas procurés énormément d'occasions. Moreno ou Chukwueze ont bien eu l'opportunité d'ouvrir le score peu avant la pause et en fin de partie, mais Soria a parfaitement sorti leurs tentatives. En face, Arambarri a lui aussi failli faire sauter le verrou à un quart d'heure du terme sur un coup franc passé de peu à côté. Pas suffisant pour empêcher ce 0-0, qui offre un premier point auxet qui stoppe la série de succès de leurs adversaires.Lesquels ont cru à un penalty refusé par la VAR à la dernière seconde, mais n'ont en revanche toujours pas encaissé de but en championnat cette saison.