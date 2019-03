Villarreal heureux, pas Séville ni l'Inter

Respectivement opposés au Slavia Prague et à l'Eintracht Francfort, Séville et l'Inter n'ont pu faire mieux qu'un nul lors de leur huitième de finale aller de Ligue Europa. Au contraire de Villarreal et du Dinamo Zagreb, vainqueurs du Zénith Saint-Pétersbourg et du Benfica Lisbonne.

Belle petite affiche que cet Eintracht Francfort Inter , se dit-on. Sauf que les deux équipes, imposant une certaine intensité à ce duel, refusent visiblement de faire trembler les filets. Martínez, par exemple, voit son penalty (qu'il a lui-même provoqué au duel avec Fernandes) être sorti par Trapp. De l'autre côté, la tentative du surprenant Jović est contrée. Bref, rien ne sera marqué. Et tout reste donc à faire.le sixième match consécutif loupé par Icardi, écarté du groupe.Une bouffée d'oxygène. Voilà ce que représente la Ligue Europa pour Villarreal , qui se bat avec peine pour le maintien en Liga. Alors, autant croquer la compétition à pleines dents. À la demi-heure de jeu, Iborra ouvre le score de la tête et fait oublier au sous-marin jaune ses déboires en championnat. Sauf que son adversaire n'est pas n'importe qui, et égalise quelques secondes plus tard par Azmoun (en position de hors-jeu ?). Manifestement, ce 1-1 ne contente pas Gerard. Qui plante lui aussi de la tête pour empêcher que les deuxne se quittent dos-à-dos. Avant que Morlanes ne l'imite d'une frappe déviée. Créant sans doute l'ultime différence.l'invincibilité disparue du Zénith Saint-Pétersbourg à domicile cette saison en Ligue Europa.Pas une bonne affaire. Grand favori de par son historique dans le tournoi (record de trophées soulevés) et son effectif, Séville commence très fort : quelques secondes après le coup d'envoi, l'avantage au score est déjà en faveur des Espagnols, Banega servant Ben Yedder pour l'ouverture du score. Mais le Slavia Prague ne s'avance pas en victime expiatoire, et égalise d'une belle frappe de loin signée Stoch. Sur un nouveau service de Banega, El Haddadi redonne l'avantage aux locaux, mais Král remet les compteurs à zéro de l'épaule... sans le faire exprès ! Mais une réalisation involontaire vaut autant qu'un pion exceptionnel, et donne ainsi un certain avantage aux visiteurs en vue du retour. Les Andalous vont devoir se bouger.le neuvième but en C3 de Ben Yedder cette saison en... dix titularisations.Qui est l'outsider ? Le Dinamo Zagreb ? Pourtant, ce sont bien les Croates qui prennent les devants sur un penalty de Petković (pour une faute située dans l'extrême coin de la surface de réparation portugaise) peu avant la pause. C'est tout ? C'est tout.le penalty sifflé, qui aurait peut-être pu valoir un simple coup franc.