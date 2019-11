Villarreal concède le nul devant Bilbao

1

Villarreal (4-3-3) : Asenjo - Peña, Albiol, Pau, Quintillà - Iborra, Anguissa, Cazorla - Gómez, Toko-Ekambi, Moreno. Entraîneur : Calleja.



Athletic Bilbao (4-2-4) : Simón - Capa, Yeray, Martínez, Yuri - San José, D. García - Ibai, R. García, Muniain, Williams. Entraîneur : Garitano.

Pas de vainqueur, entre Villarreal et l'Athletic Bilbao.Pourtant, les locaux restaient sur trois victoires convaincantes à la maison alors que les visiteurs n'ont au contraire pas encore gagné à l'extérieur cette saison. Reste que les deux équipes ne sont séparés que d'un petit point dans la première moitié du classement, et que les potes de Toko-Ekambi n'en ont pas assez fait pour s'imposer.Certes, Villarreal a dominé avec une possession de balle largement à son avantage (près de 60%) et plus de tirs cadrés que son adversaire. Cazorla a notamment eu plusieurs opportunités, Moreno a vu son but refusé peu après la pause et Simón a fait les arrêts qu'il fallait pour conserver sa cage inviolée. Du coup, personne n'a marqué.Résultat : juste devant eux, la Real Sociedad ou Grenade - qui s'affrontent ce dimanche soir - peut s'envoler.