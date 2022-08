Villarreal brise ses malédictions et s'impose face à l'Atlético

Atlético de Madrid (5-3-2) : Oblak - Molina, Savić (Giménez, 76e), Witsel, Reinildo, Carrasco - Llorente (Griezmann, 62e), Koke, Lemar (De Paul, 62e) - Morata (Cunha, 71e), Félix (Correa, 71e). Entraîneur : Diego Simeone.



Villarreal (4-4-2) : Rulli - Foyth, Albiol, Torres, Pedraza - Pino (Chukwueze, 76e), Capoue (Coquelin, 69e), Parejo, Lo Celso (Baena, 69e) - Moreno, Jackson. Entraîneur : Unai Emery.

Unai Emery signe sa toute première victoire face à Diego Simeone grâce à des buts de Yeremy Pino et Gerard Moreno, qui permettent à Villarreal de s'imposer 2-0 sur les terres de l'Atlético.Si la partie avait débuté par une énorme occasion d'Álvaro Morata, hors jeu, l'Atlético va vivre le reste des 45 minutes suivantes en spectateur. Impeccables tactiquement et dans leurs sorties de balle, lesenfilent les occasions : un tir de Yeremy Pino qui passe à quelques centimètres de la barre (9), une frappe croisée de Giovani Lo Celso stoppée in extremis par Oblak (11), une tête d'Étienne Capoue après une succession de frappes(17). Seul Álvaro Morata vient réveiller de temps à autre Geronimo Rulli sur sa ligne en remettant de la tête, de la main ou du talon des longs ballons envoyés par sa défense (23, 33, 39, 41).Après avoir suffoqué en première période, l'Atlético tente de semer le doute dans le bloc de Villarreal grâce à quelques transitions menées par des individualités. Les entrants ne sont pas loin de faire basculer la rencontre à eux seuls, avec notamment un très bon contre en solitaire d'Antoine Griezmann depuis le milieu de terrain conclu par une lourde frappe dévissée (66). Simeone croit tenir son hold-up lorsque Ángel Correa et Matheus Cunha, sur leurs premiers ballons, s'enfoncent entre les lignes jaunes jusqu'à entrer dans le but... mais sans le cuir ! Reste que ce sont aussi les erreurs individuelles qui punissent l'Atléti, avec un Nahuel Molina renvoyant un ballon dans les pieds de Yeremy Pino qui file seul au but avec un jeu de corps destructeur pour la défenseterminé par une frappe limpide. Lessont proches d'égaliser, mais butent d'abord sur la transversale avant que la reprise de tête de Carrasco ne soit sortie à l'arrache par Rulli (78). Après des tentatives échouées en toute fin de match, Villarreal fait (enfin) le break sur une percée éclair d'Alfonso Pedraza, qui trouve... Gerard Moreno, lequel conclut d'une frappe croisée. Son tout premier but contre l'Atlético.Le Sous-Marin jaune aura donc fait le déplacement chez lespour vaincre les signes indiens.