Villarreal balaye tranquillement Getafe

Getafe (4-4-2) : Soria - Cabaco (Rodríguez, 32e), Djené, Rodríguez, Nyom - Maksimović, Arambarri, Timor (Mata, 45e), Cucurella - Ünal (Mollejo, 45e), Cucho Hernandez. Entraîneur : José Bordalas.



Villarreal (4-3-3) : Asenjo - Pedraza, Torres, Albiol, Gaspar - Iborra, Trigueros, Parejo (Coquelin, 73e) - Gómez (Estupinan, 86e), Alcácer (Bacca, 73e), Moreno (Kubo, 86e). Entraîneur : Unai Emery.

Le sous-marin se dévoile.Tout va bien pour Unai Emery. La preuve : Villarreal est leader provisoire de Liga, en attendant les matchs de la Real Sociedad et du Real Madrid, après son succès facile à Getafe (1-3) grâce à Paco Alcácer, Trigueros et Moreno. De là à faire de Villarreal un candidat au titre, bien sûr que non. Mais les coéquipiers de Francis Coquelin, remplaçant aujourd'hui, ne peuvent plus se cacher.En visite dans la banlieue madrilène, Villarreal n'avait visiblement pas envie de s'éterniser sur la pelouse de Getafe. Pour s'éviter une après-midi compliquée chez le neuvième, les hommes d'Uni Emery lancent les hostilités rapidement par leur meilleur canonnier : Paco Alcácer, servi de la tête par Gaspar dans la surface, et auteur d'un enchaînement amorti de la poitrine reprise du droit imparable. Cinq minutes plus tard, Getafe revient pourtant dans le coup sur un missile d'ailleurs signé Arambarri, qui envoie undes trente mètres. Pas venu là pour blaguer, Villarreal accélère donc sur le coup d'envoi. Dans la surface, Paco Alcácer dévie vers Gómez qui clôt le triangle en trouvant Trigueros face au butLe plus dur est fait pour le sous-marin jaune, qui peut alors gérer la fin du premier acte, avant de couler les ambitions ennemies dans le second. Pour cela, c'est une nouvelle fois Alcácer qui déboule dans le dos de la défense de Getafe, souvent prise dans la profondeur. Altruiste, l'ancien du BvB sert Moreno dans l'axe, dont la sentence est irrévocable. Vingt minutes plus tard, ce dernier se voit refuser un doublé pour un hors-jeu de Bacca. Pas grave.Mission accomplie pour le sous-marin jaune, qui s'attaquera au Real Madrid après la trêve.