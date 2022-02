Villarreal accroche la Juve

Impuissante collectivement, la Juventus n'a pu faire mieux qu'un match nul plutôt morose, face à une formation de Villarreal limitée, mais joueuse et récompensée (1-1).

Villarreal (4-4-2) : Rulli - Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza (Estupinan, 79e) - Chukwueze (Pino, 90e), Capoue, Parejo, A. Moreno (Trigueros, 78e) - Lo Celso, Danjuma (Dia, 90e). Entraîneur : Unai Emery.



Juventus (4-4-2) : Szczęsny - Danilo, De Ligt, Alex Sandro (Bonucci, 46e), De Sciglio (Pellegrini, 85e) - McKennie (Zakaria, 81e), Locatelli (Arthur, 71e), Rabiot, Cuadrado - Vlahović, Morata. Entraîneur : Massimiliano Allegri.

Un jour, il paraît qu'Albert Einstein s'est fendu de cette citation, entre deux équations :On n'irait pas jusqu'à qualifier Massimiliano Allegri de taré. Encore moins d'excentrique. Pourtant, l'entraîneur de la Juventus fait peu ou prou toujours jouer aux siens le même football, mois après mois. Un football fait de blocs bas chagrins et d'attentisme triste. Rasoir, comme ce match délivré par les Piémontais ce mardi, logiquement tenus en échec par Villarreal en Espagne.Dušan Vlahović aura donc attendu 32 secondes pour marquer son premier bu en Ligue des champions, pour ses débuts dans la compétition. Servi dans l'espace, le nouveau numéro 7 piémontais cale un amour de frappe croisée entre deux défenseurs, qui laisse Rulli parfaitement impuissant. Voilà qui suffit manifestement à la Vieille Dame : lesse planquent ensuite en coulisses, laissant Villarreal monopoliser la scène et la possession. C'est désormais au tour du Sous-Marin jaune d'enflammer les planches. Lo Celso, servi par Pedraza, touche l'équerre de Szczęsny d'un tir dans la surface, alors que Chukwueze fait des misères à De Sciglio sur son côté droit. Protagonistes, lesse heurtent néanmoins à une Vieille Dame positionnée bloc bas et surtout à Dušan Vlahović, vénéneux à chacune de ses prises de balle. C'est peu, mais ça suffit aux, qui gardent une unité d'avance à la pause.Un cran plus haut en début de second acte, la Juve met vaguement plus d'intensité et d'intentions devant, sans jamais donner l'impression de vouloir vraiment mettre les gaz offensivement. Villarreal cafouille à peu près autant son football, mais va tout de même pouvoir punir l'affligeant minimalisme piémontais. Bien aidé par une énorme erreur de placement de De Ligt, Parejo peut ajuster Szczęsny les mains dans les poches, d'une volée placée dans les 16 mètres. La Juve en perd ses moyens, se fait toute rikiki derrière et finit sans surprise le match en se bunkérisant dans sa moitié de terrain. Un dénouement tout sauf funky, alors que les deux équipes se retrouveront dos à dos pour le match retour à Turin, le 16 mars prochain.