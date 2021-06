Vilain garçon, Marko Arnautović !

Leader offensif d’une Autriche en quête d’exploit face à l’Italie, Marko Arnautović fascine par son aisance technique, mais surtout pour ses dérapages ahurissants. Dernier exploit en date : sa suspension pour avoir insulté Ezgjan Alioski lors de la victoire des siens face à la Macédoine du Nord.

Un dérapage précoce

Le Zlatan du pauvre

Le jour et la nuit. Voici la description parfaite pour définir le spécimen nommé Marko Arnautović. Capable du meilleur balle au pied, « Arnie » est surtout capable du pire sur et en dehors des terrains. Si le bonhomme s’était assagi depuis son départ pour Shanghai en 2019, il n’a pas attendu bien longtemps avant de péter les plombs, encore. Le 12 juin dernier, alors que l’Autriche se dirige vers un succès tranquille face à la Macédoine du Nord pour son entrée en lice dans cet Euro, le milieu offensif marque le troisième et dernier but autrichien... avant de former un zéro avec ses doigts et de hurler des paroles pas très religieuses à Ezgjan Alioski , le défenseur macédonien., rapporte le média serbe. À peine trente minutes sur un terrain et Marko Arnautović fait du Marko Arnautović, au grand désespoir de son capitaine et coéquipier, David Alaba., l’a défendu son sélectionneur, Franco Foda après le match.Des excuses faites sur Instagram, où le joueur rappelle qu’il y a eu, avant de Alors que l’UEFA n’a pas retenu le racisme dans sa sanction , l’ancien joueur de l’Inter Milan n’est suspendu qu’un seul match, perdu face aux Pays-Bas, avant d’être titulaire face à l’Ukraine. Ce fait d’armes est devenu une habitude pour « Arnie » , qui accumule les frasques depuis le début de sa carrière. Si le garçon est prometteur footballistiquement parlant (il dispute son premier match chez les pros à 16 ans avec Florisdorfer, un club autrichien), il se fait rapidement un nom pour ses pétages de plomb. À 17 ans, tout juste débarqué à Twente, le gamin est soupçonné d’avoir insulté Ibrahim Kargbo, un joueur de Willem II. Il ne sera finalement pas sanctionné par la Fédération par manque de preuves.Ce caractère de cochon, José Mourinho n’en a jamais voulu et l’a bien fait comprendre au principal intéressé lors de son très bref passage à l’Inter en 2010 (70 minutes disputées) :Lassé de ne pas jouer, Marko Arnautović veut rebondir au Werder Brême, mais rien ne se passe comme prévu. C’est d’ailleurs en Allemagne que le joueur de 32 ans se fait un nom parmi les, expliquait le capitaine Torsten Frings devant la presse. En même temps, le joueur ne s’est pas gêné pour salir son club,, tout en se battant avec un coéquipier à l’entraînement. Pire, l’international autrichien trouve le moyen de se blesser en jouant avec son chien, de provoquer un policier lors d’un contrôle routier avant d’être mis au placard pour une sortie en boîte et pour un excès de vitesse sur une autoroute en compagnie Eljero Elia, son coéquipier.Surnommé le « Zlatan du pauvre » par ses détracteurs, Marko Arnautović est souvent comparé à son compère suédois, sans le palmarès qui va avec., expliquait l’Autrichien dans une interview auPlus assagi, il se refait une beauté sportive à Stoke City, où son coach Mark Hugues, au caractère aussi volcanique que son poulain, a su tirer le meilleur parti du spécimen en le mettant souvent en avant. En quatre saisons sous le maillot des, le dragon autrichien aura inscrit 26 pions en 146 matchs, avant d’exploser, sportivement parlant, à West Ham (22 buts en 65 rencontres), ce qui lui permet de mettre (temporairement) de côté cette étiquette de mauvais garçon. Une étiquette qu’il recolle dès son arrivée en Chine, où son hygiène de vie laisse à désirer.Après quelques années d'accalmie, le milieu serbo-autrichien a donc fait ressortir ses vieux démons face à la Macédoine, cinq ans après avoir craché sur Kenny Tête lors d’un amical face aux Pays-Bas. Mais alors, à quel Marko Arnautović les Autrichiens auront-ils droit ce samedi face à l’Italie ?