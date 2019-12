Viens, viens, à l'école des agents

Essor du foot business oblige, le recrutement est aujourd’hui crucial pour assurer la pérennité d’un club. Enjeux financiers toujours plus importants, joueurs convoités toujours plus jeunes. Pour faire face à la tendance, deux professionnels français veulent former les scouts de demain.

1

Aucune femme dans la salle

« L’ANS, accord de non-sollicitation, n’est pas un contrat, car il ne peut pas comporter de rémunération, ce n’est qu’une convention. »

« Ne jamais parler de la concurrence »

« Il faut connaître la feuille de route et les spécificités de son club, mettre en avant vos points forts, et surtout, ne pas parler de la concurrence. »

Modèle Mbappé

« Mbappé, il a tué le foot, plein de parents croient que leur fils est le nouveau Mbappé. »

L’avis des conseillers

« Les recruteurs sont clairement en concurrence avec ces nouveaux conseillers, des agents sans licence, qui se mêlent aux discussions. »

Par Nicolas Jucha, à Neuilly et Saint-Ouen. Photos : Guillaume Blot

Reportage initialement paru dans SO FOOT CLUB #53



Tous propos recueillis par NJ.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Saint-Ouen, un samedi ensoleillé. À quelques mètres du stade Bauer, les U13 du Red Star sont en train de dérouiller leurs homologues de Villejuif. En bord de terrain, une dizaine d’hommes de 20 à 40 ans s’extasient sur le numéro 10 des Audoniens : un grand gabarit élancé, rapide et technique qui fait la différence sur quasiment chaque prise de balle. Les seize adultes sont stagiaires de Souleymane Camara, le manager sportif du Red Star, posé à quelques mètres de distance. Ancien recruteur en Île-de-France pour l’AS Monaco, il anime également la toute nouvelle «» , qu’il a co-fondée avec Rachid Khlifi, recruteur en France pour le Liverpool FC.À l’heure du petit déjeuner, le binôme et ses disciples étaient au 150 rue Perronet, dans les locaux de l’EAJF, l’École des agents de joueurs de football. Au cœur de cette zone résidentielle cossue se dresse la maison de ville qui fait office de bureaux. Souleymane Camara et Rachid Khlifi ont pris place devant un rétroprojecteur. C’est le deuxième week-end de l’atelier « formation » , qui coûte 1700 euros environ, ou 2700 si l’on prend la formule « complète » sur six week-ends. En plus des présentiels, les étudiants ont accès à une plate-forme de e-learning accessible 24h/24. Dans la salle, aucune fille. «» , précise Kylian, jeune homme de 21 ans bon chic bon genre. Ses camarades représentent des «» variées : quelques jeunes en survêtement et casquette, deux/trois trentenaires sapés comme des cadres dynamiques, et une poignée d’éducateurs aux couleurs de leur club. À défaut de parité, la mixité.Souleymane Camara commence son speech en rappelant à ses ouailles de lire le rapport de la DNCG disponible en e-learning. «» Puis il décoche les quatre mots clés de la matinée : ANS, apprenti, aspirant, stagiaire. «» Une main se lève : «» Il y avait un piège que l’enseignant s’empresse de pointer. «» Une convention qui ne peut être utilisée avant les 13 ans du joueur sollicité, mais les clubs contournent la règle en organisant des signatures «» . Quand un autre élève s’interroge sur la légalité du procédé, Camara botte en touche : «Rachid Khlifi justifie l’approche juridique : «» Avant d’en arriver là, il faut déjà savoir ferrer un joueur et sa famille. D’où un petit jeu de rôle avec Camara en père d’un gamin «» et Kylian en face pour incarner un recruteur du SM Caen. «» , lance le « paternel » , une allusion que le scout élude avant de proposer une visite des locaux. «Au fond de la salle, Khlifi analyse : «» Souleymane Camara assure le débrief de l’atelier : «» Le recruteur des temps modernes ne peut se contenter d’être connaisseur du ballon. «» , assume Camara, en expliquant que «» , ce n’est pas anodin.Après trois heures d’échanges, rendez-vous est donné à 12h30 pour l’affiche U13 Red Star-Villejuif à Saint-Ouen. Kylian a affrété son bolide – une Clio gris foncé de 2006 – pour emmener deux camarades. Le premier s’appelle Clovis, grand gaillard de 25 ans qui vient de Lille. Il a, comme Kylian, suivi la formation d’agent, moyennant 15 000 euros, et remis le couvert pour cette « formation de complément » . À terme, il se voit monter sa structure pour défendre les intérêts de joueurs. Le dernier compère souhaite rester anonyme. Il vient de Seine-et-Marne et constate depuis son poste d’éducateur U12, que «» .Il livre une vision assez chaotique du milieu du foot amateur en Île-de-France : «» Les parents rêvent moins d’une éducation que d’une carrière pour leur progéniture. «» , conclut le jeune homme. Clovis appuie : «» Et certains savent profiter. «Retour au foot, au vrai, avec les U13 audoniens. Sur le pré, le capitaine des Vert et Blanc fait bonne figure. Placé en défense, le petit gabarit aux cheveux longs façon Juan Pablo Sorín s’obstine à défendre debout, relancer proprement, quand il ne gueule pas sur ses partenaires. Camara : «» Mais cela ne suffit pas. «» Il élabore son argumentaire en pointant un autre enfant, le numéro 13, beaucoup plus costaud, certes doué, mais un peu emprunté physiquement. «Un homme d’âge mur vient au contact près de la balustrade. «» Le nouvel intervenant s’appelle Boula, il est éducateur et « conseiller » pour les familles de jeunes joueurs. «» Et alors que Boula s’éloigne, Souleymane Camara rebondit : «Le match des U13 vient de se terminer, les padawans se réunissent autour du maître. «» La grande majorité a flashé sur le numéro 10, mais Camara calme les ardeurs. «» Tout ça pour mettre un dernier coup de pression : «