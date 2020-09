Viens tester tes connaissances et ta culture foot (en ligne)

Après le succès des deux premières soirées quiz, et face aux restrictions sanitaires liées au coronavirus, So Foot vous propose une version interactive de son test de culture et connaissances foot.



En solo, venez affronter en live d'autres fans de (so)foot en répondant le plus correctement et rapidement possible à une série de QCM interactifs sur votre tablette, smartphone ou ordinateur lors d'une session animée par un journaliste de la rédaction.Mardi 15 septembre, entre 20h et 21h30.Depuis chez vous, connecté à une plateforme de vidéo-conférence.Pour cette première et afin de tester le format,Pour ce faire, il suffit de nous envoyerLes heureuses élues et heureux élus recevront par e-mail lundi les instructions et un lien vers la vidéo-conférence.