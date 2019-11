Viens mater Real Madrid-PSG lors d'une projection So Foot retentissante

Ambiance côté lyonnais lors de la soirée So Foot x Sacré pour OL - Benfica

Après la projection du Classico PSG-OM et du succès maîtrisé de l’OL contre Benfica, place au troisième épisode de notre saison 1 des « Sacré soirée So Foot » et de leur indémodable concept « deux salles, deux ambiances » .Au programme de ce S1 E3, la fusion, en quelque sorte, des deux premiers épisodes. On vous propose en effet de. Selon le club que vous supportez (ou détestez), vous assisterez au match dans la salle PSG ou dans celle du Real Madrid.Ainsi immergé dans l’ambiance de votre camp, vous pourrez en profiter comme si vous étiez au stade. Mais en mieux. Car So Foot et le discobar Sacré vous proposent. Au programme :et autres surprises.À la clef pour les plus érudits, bruyants et habillés,et surtout l’estime de vos pairs.Pour repartir avec tous les cadeaux, venir profiter de l’ambiance incroyable ou juste savoir qui de Paris ou du Real Madrid finira premier du groupe A de la Ligue des Champions, inscrivez-vous !C’est gratuit et ouvert à tout le monde, dans la limite des places disponibles. Donc dépêchez-vous !Hot-dog, chips et boissons en vente sur place.► 18h : ouverture des portes et projection de PSG – Real Madrid 1993► 20h : avant-match par la rédaction de So Foot, avec un super quizz, chants...► 20h50 : prise d'antenne et diffusion du match sur grand écran► 21h45 : super finale du quizz.