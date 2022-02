Evénement gratuit, entrée sur réservation dans la limite des places disponibles. Premier arrivé, premier servi donc !

Viens mater PSG-Real Madrid lors d'une projection So Foot au Sacré le 15 février !

Programme :

Le retour,Après une autre période sans boîte de nuit,. Au programme une grosse affiche ! Peut-être celle de la saison,Un rappel du principe des "Sacré soirées So Foot" s’impose :avec tables et chaises et(rappel pandémie : places et consommation uniquement assises !) -et autres surprisesAlors n’attendez pas ! Pour préréserver ses places,Hot-dog, chips et boissons en vente sur place ??► 18h : ouverture des portes, projection de PSG-Real Madrid 1993 en Ligue des Champions (partie bar) et oppositions sur FIFA 22 (partie discothèque)► 20h : avant-match par la rédaction de So Foot, avec un grand quiz public, chants, surprises...► 20h50 : prise d'antenne et diffusion du match sur grand écran► 21h45 : charade de la mi-temps.► 23h55 : extinction des feux