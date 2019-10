Viens mater PSG-OM lors d’une soirée inédite 2 salles, 2 ambiances

Programme :

So Foot et le Sacré s’associent pour revisiter le concept « deux salles, deux ambiances » . Et quoi de mieux qu’un bon derby pour cela ?À l’occasion de l’affiche de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille le dimanche 27 octobre, on vous propose. Selon le club que vous supportez, vous assisterez au match dans la salle PSG ou dans celle de l’OM.Prière donc de venir avec un signe distinctif de son équipe (maillot, écharpe, drapeau…). À défaut, un stand maquillage spécial Footix se fera un plaisir de vous attendre à l’entrée de ce discobar de la rue de Montmartre pour vous peinturlurer les joues.Ainsi immergé dans l’ambiance de votre tribune, vous pourrez en profiter comme si vous étiez au stade. Mais en mieux. Car. Au programme : quizz culture PSG et Marseille, karaoké foot, concours du virage le plus bruyant et plein d’autres épreuves surprises. À la clef, de nombreux cadeaux pour l’équipe gagnante.Pour le savoir et aider Paris ou Marseille à l’emporter, inscrivez-vous ! C’est gratuit et ouvert à tout le monde. Mais tout le monde ne pourra pas rentrer. Le nombre de places étant limité, unentre tous les inscrits sera effectué. Et vos places vous seront ensuite envoyées.https://link.dice.fm/rvMlIo12N0https://link.dice.fm/hMjrVX22N0Snacks et boissons en vente sur place.► 17h00 : ouverture des portes et projection de l’affiche de Premier League (remake de la dernière finale de C1) Liverpool – Tottenham.► 20h : avant-match par la rédaction de So Foot, quizz, chants…►20h45 : prise d'antenne puis diffusion du match sur grand écran.