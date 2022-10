Salle PSG, salle OM : viens mater le Classico lors d'une projo So Foot inédite

En fonction de l'équipe que tu soutiens, regarde le match dans la salle Olympique de Marseille ou dans la salle PSG. Entrée gratuite, sur réservation, dans la limite des places disponibles !

Viens mater OM-PSG le dimanche 16 octobre au Sacré lors d'une projo So Foot inédite

En octobre 2019, So Foot s’associait pour la première fois au discobar Sacré pouret vous proposer. Selon le club que vous supportez, vous assistiez en effet au Classico de L1 dans une salle différente : la Paris SG ou dans celle de l’OM. Avec la promesse d'uneDepuis, le concept a bien grandi avec plus de dix soirées au compteur et des animations supplémentaires -, reprise desdans les enceintes,en avant-match,à gagner pour les bonnes réponses et plein d’autres surprises – mais la base reste inchangée. Surtout quand il s’agit de remettre ça pour, à l’occasion de la 11journée de Ligue 1.Alors n’attendez pas, pour en être,C’estet ouvert à tous.Pensez juste bien à renseigner votre salle.Hot-dog, chips et boissons en vente sur place.Vestiaire obligatoire pour les casques et les sacs.► 18h30 : ouverture des portes, projection de PSG-OM 1992 avec ses 55 fautes.► 20h : avant-match par la rédaction de, avec un grand quiz spécial OM-PSG, chants, surprises...► 20h45 : prise d'antenne et diffusion du match PSG-OM sur grand écran.► 21h45 : grande charade de la mi-temps.► 23h30 : couvre-feu.Sacré, 142 rue Montmartre 75002 ParisBourse, Sentier (ligne 3)Réaumur-Sébastopol (ligne 4)Grands Boulevards (ligne 8 & 9)