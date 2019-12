Viens mater OL - Leipzig lors d'une projo So Foot de la dernière chance

Ambiance côté lyonnais lors de la soirée So Foot x Sacré pour OL - Benfica

Après la projection victorieuse du match de l’OL contre Benfica, on s'est dit qu'il serait sympa de notre part de leur redonner un coup de main pour la qualification en 8ème de finale.Alors, So Foot vous donnepour assister au match de la dernière journée de Ligue des Champions entre l'Olympique Lyonnais et le RB Leipzig.Le principe est le même que depuis le début :. Au détail près que la communauté de supporters du RB Leipzig étant ce qu'elle est en dehors de la Saxe, pas de match dans le match cette fois-ci mais une salle ambiance « virage » et une autre plus « tribune latérale » .Le programme lui ne bouge pas d'un poil de pied avecet autres surprises. À la clef pour les plus érudits, bruyants et habillés,et surtout l’estime de vos pairs.Pour repartir avec tous les cadeaux, venir profiter de l’ambiance incroyable ou, inscrivez-vous !, dans la limite des places disponibles. Donc dépêchez-vous !Hot-dog, chips et boissons en vente sur place.► 18h : ouverture des portes et projection de vieux matchs mythiques de l'OL en C1 (vs Real Madrid, Barça, Werder Brême, Bayern Munich...)► 20h : avant-match par la rédaction de So Foot, avec un super quiz, chants...► 20h50 : prise d'antenne et diffusion du match sur grand écran► 21h45 : super finale du quiz.