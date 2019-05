Viens mater la finale de la Ligue des champions à la fraîche

Liverpool - Barça by So Foot sur le rooftop de l'IMA

Après l'ambiance de feu que vous avez mise lors la retransmission de la demi-finale de Ligue des champions entre Liverpool et Barcelone sur le rooftop de l'Institut du monde arabe...... on renouvelle l'expérience pour la finale entre Liverpool et Tottenham le 1juin prochain. À cette occasion, on s'associe au Trabendo , à la Villette et au mouvement Tatane pour vous proposer la meilleure projection du match en public, avec des surprises toute la soirée.► Entre 19h30 et 20h30, rencontre et échanges avec la rédaction de So Foot et des invités autour de l'avenir de la Ligue des champions.► De 20h30 à 20h50, foot-karaoké sur grand écran, avec les meilleures chansons devenues chants de supporters !► À 20h50, prise d'antenne puis diffusion de la finale de Ligue des champions Tottenham Liverpool sur grand écran.► De 23h à 01h, dancefloor !Snacks et boissons en vente sur place.