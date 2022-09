Viens mater Benfica-PSG lors d’une projection So Foot !

Evénement gratuit, entrée sur réservation dans la limite des places disponibles. Premier arrivé, premier servi donc !



Ambiance au coup de sifflet final de PSG-Real Madrid (15 février) lors de la soirée So Foot au Sacré

prenez vos places dès maintenant ici

Déjàde la saison !Après PSG-Real Madrid en ouverture , place auPour celles et ceux qui découvriraientUne projection de- uneavec tables et chaises, quiz foot et chants.- uneavec des bancs,sur chaque but,des supporters dans les enceintes, cadeau pour le supporter le mieux sapé aux couleurs parisiennes,et autres surprises.C’est gratuit et ouvert à tout le monde, dans la limite des places disponibles.Hot-dog, chips et boissons en vente sur place.Vestiaire obligatoire pour les casques et les sacs.► 19h : ouverture des portes, projection d’un ancien du PSG en Ligue des champions.► 20h : avant-match par la rédaction de, avec un grand quiz public, chants, surprises...► 20h50 : prise d'antenne et diffusion du match sur grand écran.► 21h45 : charade de la mi-temps.► 23h55 : couvre-feu.