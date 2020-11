Viens défier la rédaction sur un quiz interactif équipe de France

Après le succès des deux premières soirées quiz, et face aux restrictions sanitaires liées au coronavirus, So Foot vous propose chaque jeudi à 20h en direct sur sa chaîne Youtube une version interactive de son test de culture et connaissances foot.

Live Quiz by So Foot spécial Diego Maradona

Récapitulatif :

En solo,sur votre tablette, smartphone ou ordinateur. Avec un nouveau thème chaque semaine.Jeudi dernier, Dieu oblige, il a été changé au dernier moment pour. Un quiz que vous pouvez revivre ici :Et ce jeudi donc,Avec comme contender Thomas Pitrel, rédac chef de Society et auteur dans sa prime jeunesse du livre "Les Miscellanées des Bleus".Pour être sûr de ne pas louper les prochaines sessions,, sur lequel vous retrouverez le planning, les votes pour les thèmes, les noms des futurs invités, etc.Pour y participer,Mais pour celles et ceux qui auraient peur d'oublier, vous pouvez nouset nous vous enverrons un email pour vous rappeler l'évènement avec l'url Youtube de la session quiz.Jeudi 03 décembre, entre 20h et 21h.Depuis chez vous, connecté à la chaîne Youtube de So Foot. On vous en dit plus jeudi.D'ici là, révisez bien votre Olivier Giroud !