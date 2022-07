Vidéos de présentation : stop au carnage

Le mercato bat son plein, et avec lui, fleurissent les annonces de signature des joueurs dans leurs nouveaux clubs. Rien de neuf sous le soleil, à l'exception d'une chose : la prolifération d'une nouvelle mode, celle des vidéos de présentation, ces clips censés égayer les transferts, en réalité devenus le comble du malaise et du mauvais goût.

7

Crimes contre le bon goût

Halte au carnage

Par Valentin Lutz

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En règle générale, les modes n'ont rien de bon. Elles dégénèrent souvent en caricatures. Le foot en sait quelque chose, car depuis plusieurs années maintenant, à chaque mercato, une lubie furieuse semble s'emparer des clubs du monde entier : réaliser des vidéos de présentation à l'occasion de l'arrivée d'un nouveau joueur. Problème : le phénomène, qui semble finir par convaincre, est en réalité un concentré grotesque de pur mauvais goût. Au départ du mouvement, au moins, les clubs avaient l’excuse de l’originalité et de l’innocence : de l’originalité car par définition, les pionniers sont toujours rares ; de l’innocence, car on les sentait tâtonner, le plus souvent sans résultats probants, d’accord, mais ils avaient le mérite d’essayer. Aujourd’hui, les clubs ne peuvent plus se targuer ni de l’une ni de l’autre : ils savent ce qu’ils font, ils le font tous les uns comme les autres et surtout, ils le font mal, au point de transformer l'exercice en un concours ridicule de celui qui aura l’idée la plus saugrenue.À ce petit jeu, de fait, et cette année, il faut bien reconnaître que les écuries du monde entier ont malheureusement pas mal d’inventivité. Car au fond, à chaque nouvelle vidéo, on repousse les limites du ridicule, du sous-marin de Lorient Falaye Sacko dansant dans une forêt , en passant par Stéphane Mbia littéralement insulté par son nouveau club . Mais où cela va-t-il s'arrêter ? Le pire dans cette histoire, c’est que ces vidéos de présentation ont fini par zigouiller l’esprit critique des spectateurs. Les dernières vidéos qui laissent encore une place aux joueurs, celles-là sont ridiculisées. Dernière victime, Ousmane Dembélé et son sourire forcé qui clôture le clip d’annonce de sa prolongation au FC Barcelone : injustice, car celui-ci était en définitive le plus simple, le plus direct, le plus authentique. Raté peut-être, mais honnête.À l’inverse, désormais, plus l’idée confine au n’importe quoi, plus on dit que la vidéo est réussie ; plus elle est « originale » (comprendre absurde), plus elle est louable. En vérité, une idée gênante et fausse reste une idée gênante et fausse : la profusion de moyens déployés n'y change rien, surtout quand elle finit par verser, comme souvent, dans un kitch digne du. Qu’on se le dise, ces vidéos de présentation sont tout simplement des crimes contre le bon goût, quasi passibles d’une peine de prison, d'une part car elles sont totalement inutiles, d'autre part parce qu'elles sont franchement douteuses dans leurs intentions.Car quand on y réfléchit bien, ces clips ne créent en réalité que des victimes innocentes. Les spectateurs et supporters des clubs, déjà, qui préfèreraient sans doute une rénovation des pissotières des stades plutôt que la dépense d’un pognon monstre sur des vidéos qui, parfois, ne les font même pas rêver. Les réalisateurs et responsables communication également, qui doivent se coltiner des heures de conception, de tournage, de galères, pour qu’à terme, leurs œuvres soient au mieux accueillis avec une sympathie de façade, au pire taillées sur les réseaux sociaux comme un vulgaire film de Uwe Boll ou comme un exter' raté de Clinton Njie.Et puis franchement, a-t-on pensé aux joueurs, principales victimes de ce carnage intégral qui tente d’en faire des acteurs ? À peine arrivés, déjà ridiculisés dans des clips qui frôlent, ou explosent carrément, les barrières du malaise, bien plus que Marion Cotillard dans- c'est dire. Comment bien aborder son intégration lorsque à son arrivée, on a fait le clown déguisé en carte FUT été affublé d’un monstre du Loch Ness en plastique ou été filmé les pieds dans l’eau en train d’ouvrir une bouteille à la mer ? Car il est important de ne plus faire de victimes supplémentaires, de stopper le massacre avant que quelqu'un ne fasse un burn-out ou ne disjoncte complètement, bref, de préserver la dignité de ce qui peut encore le rester, un seul mot s’impose pour parler de la mode des vidéos : stop.