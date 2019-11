Vidéo : Il rate son péno et défonce l'éclairage du stade

Nuneaton Borough goalkeeper taking a penalty at 0-0, misses and breaks a light. Only in Non-League. pic.twitter.com/IAMZ3FL9zI — The Non-League Paper (@NonLeaguePaper) November 16, 2019

On voit de belles choses en, l’échelon amateur du football anglais.Par exemple, samedi, Nuneaton Borough recevait Stratford Town. À l’heure de jeu et à 0-0, les locaux bénéficient d’un pénalty. L’homme qui va se charger de le tirer s’appelle Tony Breeden. Son poste ? Gardien de but. Pourquoi pas, hein. José Luis Chilavert ou Rogerio Ceni n’y verraient pas d’inconvénient.Le problème, c’est que ce brave Tony a visiblement moins de précision dans la godasse que ses illustres compères paraguayen ou brésilien. Du coup, ça donne ce résultat : une énorme mine digne d’un six mètres qui part décrocher l’éclairage de la tribune derrière le but.Finalement, Nuneaton Borough l’emportera 2-0.Il s’agit désormais de trouver un bon électricien.