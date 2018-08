Vidal catalane

S'il ne symbolise pas franchement le beau jeu prôné par Barcelone, Arturo Vidal pourrait faire beaucoup de bien à sa nouvelle équipe catalane. Qui devrait officialiser sa venue dans les prochains jours en provenance du Bayern Munich et en échange de 18 millions d'euros.

Profil différent et CV à tomber

Les 31 printemps et un genou en question

Une triplette qui a de la gueule

Par Florian Cadu

Certains transferts ont beau porter le même nom et concerner la même équipe, ils ne font pas parler de la même manière. À Barcelone par exemple, le départ officialisé d'Aleix Vidal à Séville pour 8,5 millions d'euros n'a pas fait énormément de bruit. En revanche, l'arrivée imminente d'Arturo Vidal pour 17 millions en provenance du Bayern Munich, elle, a été particulièrement médiatisée. Et pour cause : les deux garçons n'évoluent pas dans la même cour.En témoigne ce tweet de Jérôme Boateng, dépité de voir son partenaire quitter les lieux : «» C'est dire si le bonhomme (qui a également fait monter la bave aux lèvres en étant annoncé à l'Inter Milan où il aurait été associé à Radja Nainggolan dans l'entrejeu) est respecté par ses coéquipiers comme par ses adversaires.Dans l'idée, Vidal vient remplacer numériquement Paulinho au sein de l'effectif catalan. Et de prime abord, la fusion n'est pas évidente. Pas du genre tendre, le Chilien n'est pas le footballeur qui incarne le mieux la philosophie de beau jeu prônée par le Barça. Mais c'est justement ça qui est intéressant : en débarquant avec le couteau entre les dents, le Sud-Américain va apporter une grinta bienvenue qui manque au FCB depuis belle lurette., a ainsi précisé Ernesto Valverde en conférence de presse à l'heure d'évoquer son futur poulain.» Un joueur agressif aueffectivement bien garni, flattant une superbe carrière rondement menée (Colo-Colo, Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Munich et Barcelone, donc ; quatre Serie A, trois Bundesliga, une Coupe d'Italie, une Coupe d'Allemagne, une finale de Ligue des Champions).Seule petite appréhension au sujet de Vidal (et pas des moindres) : l'état physique de l'organisme de l'homme aux 31 bougies soufflées. Blessé en tout et pour tout 127 jours en 2017-2018 - ce qui lui a fait manquer une quinzaine de rencontres -, le milieu de terrain a galéré comme jamais et battu ses records en la matière (quatre pépins physiques lors de chacune des deux saisons précédentes).Cuisse, mollet, soucis musculaires, contusion thoracique, grippe, infection et surtout problèmes récurrents au genou : voilà pourquoi l'ogre allemand s'est décidé à le laisser partir pour un concurrent direct à un sacre en C1. Voilà aussi pourquoi, selon les informations du, Manchester United et Manchester City auraient refusé de lui offrir un contrat alors qu'il aurait été proposé aux deux clubs anglais par ses agents. Et voilà pourquoi, enfin, ce transfert n'est pas un pari gagné d'avance. Surtout que la visite médicale n'a pas encore eu lieu.» , a écrit le Bayern Munich, poli, sur son compte Twitter. Un Bayern Munich qui avait acheté Vidal plus de 37 millions d'euros il y a trois ans, et qui considère avoir rentabilisé son affaire (196 matchs de Bundesliga, quand même, pour 29 buts et trente passes décisives période Leverkusen comprise). En sera-t-il de même en Catalogne, où ledevrait former un trio complémentaire - mais beaucoup moins « tiki-takanesque » qu'auparavant - en compagnie de Sergio Busquets et Ivan Rakitić ? Le club y croit plus que jamais, puisqu'il a offert à sa recrue un salaire de estimé à neuf millions d’euros net annuel. Lionel Messi risque en tout cas d'être bien protégé.