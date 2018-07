Vida en direction de Liverpool ?

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un vice-champion du monde de plus à Liverpool ?À en croire la presse turque, et en particulier le site A Spor, les Reds seraient sur le point d’attirer l’inénarrable Domagoj Vida . Le défenseur croate de 29 ans qui s'était fait remarquer pendant la Coupe du Monde - notamment parce qu'il porte la queue de cheval comme personne - aurait trouvé un accord contractuel avec le club entraîné par Jurgen Klopp.Mais avant de voir Vida quitter le Besiktas et les bords du Bosphore pour rejoindre Liverpool et les rives de la Mersey, Liverpool devra débourser la somme de 25 millions d’euros. Un montant largement abordable surtout au regard des prix des défenseurs en Premier League.Il retrouverait son comparse de la sélection croate avec qui il a vécu une belle aventure sportive en Russie, Dejan Lovren . Même s’il serait probablement plutôt aligné aux côtés de Virgil van Dijk , acheté la peau du cul – autour de 84 millions d’euros - l’hiver dernier.Il va falloir cocher la date du prochain Chelsea-Liverpool sur un calendrier pour voir les retrouvailles entre le champion du monde Olivier Giroud et le finaliste Vida. Enfin, plus précisément, la 82e minute, quand le Français entrera en jeu.