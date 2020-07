Victorieuse de Bologne, l'Atalanta garde un infime espoir de titre

23

Atalanta (3-4-2-1) : Gollini - Tolói, Palomino (Šutalo, 80e), Djimsiti (86e) - Castagne, De Roon, Freuler, Gosens - Pašalić (Muriel, 46e), Gómez (Malinovskyi, 66e) - Zapata (Colley, 66e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini (exp. 36e).



Bologne (4-2-3-1) : Skorupski - Tomiyasu (Mbaye, 74e), Danilo, Denswil, Krejčí (Santander, 78e) - Medel, Svanberg (Domínguez, 64e) - Skov Olsen (Orsolini, 64e), Soriano, Barrow (Sansone, 64e) - Palacio. Entraîneur : Siniša Mihajlović.

Luis Muriel est toujours lenuméro un d'Europe !Après un match nul décevant il y a trois jours à Vérone (1-1) , l'Atalanta s'est bien repris ce mardi, en empochant un précieux succès contre Bologne (1-0).Au cours d'un premier acte équilibré, où les principales banderilles sont envoyées par Roberto Soriano (9) et Musa Barrow (20) d'un côté, auxquelles répondent celles de Papu Gómez (16) et Mario Pašalić (29) de l'autre, les vraies premières étincelles vont venir des bancs de touche. Gian Piero Gasperini et Siniša Mihajlović se prennent copieusement le chou, et l'entraîneur de larécolte une biscotte rouge (36). Trois minutes plus tard, Barrow fracasse la barre transversale de Gollini sur coup franc (39).L'entrée en jeu de Luis Muriel dès le retour des vestiaires dynamise tout de suite l'attaque bergamasque. Après un premier loupé (49), le Colombien va trouver la faille à l'heure de jeu sur une belle remise de Duván Zapata (62). Son 18pion de la saison en championnat permet ainsi à l'Atalanta de prendre la deuxième place et de revenir à six points de la Juventus, leader, qui compte malgré tout un match de moins. Vraiment trop tard pour le titre ?