Victor Moses fait un don pour sauver Wigan

Bien plus que des Moses.Touché par la galère financière dans laquelle se trouve Wigan , Victor Moses a participé à la campagne de crowdfunding, lancée par un groupe de supporters, pour sauver le club. Formé chez les, l'ancien international nigérian n'a pas oublié d'où il venait, et les fans n'ont pas hésité à le remercier sur les réseaux sociaux. La somme de sa participation n'a pas été communiquée. Plus de 662 329 livres ont été récoltées depuis le lancement de l'opération.Classe.