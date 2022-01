Victor Lindelöf cambriolé

Maja Nilsson Lindelöf, Victor's wife, has revealed their house was broken into on Wednesday night pic.twitter.com/GvwHe8iCEo — utdreport (@utdreport) January 21, 2022

Ce n'est pas un mythe : les footballeurs professionnels sont des cibles privilégiées des cambrioleurs . La liste des victimes est déjà longue comme le bras et vient de voir un nouveau nom s'y ajouter : celui de Victor Lindelöf, défenseur central de Manchester United. Ce mercredi soir, pendant qu'il était en train de faire son travail à Brentford (1-3) , son domicile a été cambriolé alors que sa femme et ses deux enfants étaient présents., explique la compagne du joueur sur son compte Instagram.Ce vendredi, Ralf Rangnick a affirmé à la presse avoir parlé avec le joueur à propos de cette histoire.La famille Lindelöf a pris quelques jours de vacances en Suède, histoire de se ressourcer un petit peu et de racheter de nouveaux meubles d'origine scandinave.