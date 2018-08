Victoire sans éclat des Reds contre Brighton

81

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold (Matip, 89e), Gómez, Van Dijk, Robertson – Milner, Wijnaldum, Keita (Henderson, 67e) – Salah, Firmino, Mané (Sturridge, 80e). Entraîneur : Jürgen Klopp.



Brighton (4-4-1-1) : Ryan – Montoya, Balogun, Duffy, Bong – Knockaert (Jahabakhsh, 75e), Stephens, Propper, March (Locadia, 75e) – Bissouma (Gross, 80e) – Murray. Entraîneur : Chris Hughton.

Solides, mais pas flamboyants à Crystal Palace lundi, lesont livré une prestation similaire face à une courageuse équipe de Brighton : trois points, et c'est tout.Lesont en effet choisi d'afficher d'entrée de jeu un bloc bas et touchent peu le ballon. Liverpool enchaîne les phases de possession, et après avoir buté plusieurs fois sur Ryan puis sur la barre, lessont récompensés : l'ancien Lillois Bissouma perd un ballon capital en milieu de première période, Mané récupère, Mané pour Firmino, Firmino pour Salah qui met sa frappe enroulée dans le petit filet. Un classique.La seconde mi-temps est bien plus soporifique : Liverpool n'arrive pas à doubler la mise, et Brighton , monté d'un cran, reste inoffensif. Mais la pression de la fin de match offre tout de même une balle de match aux: Alisson sort une grosse parade sur une tête à bout portant de Gross à la 89Lessont tout de même leaders de Premier League, et ils n'ont toujours pas encaissé de but.