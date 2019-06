Victoire historique et parfum de qualif pour Madagascar

1

Madagascar (4-3-3) : Adrien - Métanire, Razakanantenaina, T. Fontaine, Mombris - Ilaimaharitra, A. Abel, I. Amada (Rakotoharimalala, 60e) - Nomenjanahary (Raveloson, 74e), Andriatsima (c), Andria Carolus (Voavy, 52e). Sélectionneur : Nicolas Dupuis.



Burundi (4-2-3-1) : J. Nahimana - Nizigiyimana, Ngandu, Nsabiyumva, Nduwarugira - Bigirimana, Duhayindavyi - F. Abdul Razak, S. Nahimana (Sabumukama, 46e), C. Amissi (Mavugo, 82e) - Berahino (c) (M. Amis, 61e). Sélectionneur : Olivier Niyungeko.



Au lendemain d'une fête nationale qui a tourné au cauchemar à Antananarivo, les joueurs malgaches continuent de donner du bonheur à leur peuple.Après son nul face à la Guinée , Madagascar a signé la première victoire de son histoire en Coupe d'Afrique, face à un Burundi qui découvre lui aussi l'épreuve mais attend encore d'ouvrir son compteur et se retrouve d'ores et déjà éliminé. Ces quatre points devraient permettre aux hommes de Nicolas Dupuis de sortir de cette poule B.Les Insulaires se sont montrés conquérants en première période mais le portier Jonathan Nahimana est resté vigilant (18), tout comme son coéquipier Gaël Duhayindavyi sur corner (44Les Hirondelles ont cadré pour la première fois après 67 minutes, un coup franc de Gaël Bigirimana obligeant Melvin Adrien à une belle parade (68). Dans l'exercice, son homologue Marco Ilaimaharitra a été plus en réussite puisqu'il a ouvert le score pour les Barea quelques minutes plus tard (1-0, 76) sur un coup de pied arrêté offert par une maladresse d'Omar Ngandu. Le milieu a bien failli remettre ça en fin de partie (89). Et malgré des frissons de part et d'autres, le score n'a pas bougé.Mais la fête n'est pas totale, puisque Jérémy Morel était forfait pour ce match.