Versailles vainqueur au buzzer, Châteauroux patine

Le FC Versailles 78 l'emporte sur la dernière action avec Mondy Prunier !Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8CVIp#NationalFFF pic.twitter.com/YW3bC4r1En — Championnat National (@NationalFFF) August 12, 2022

Le magnifique but d'Owen Maes pour le CSSA !Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8CVIp#NationalFFF pic.twitter.com/W7VcuWwMgQ — Championnat National (@NationalFFF) August 12, 2022

Stade Briochin 2-2 Red Star

Villefranche-Beaujolais 1-1 Sedan

RB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Débuts royaux.32 ans plus tard, Versailles est enfin de retour au troisième échelon du football hexagonal. Doté de moyens XXL et auteur d’un mercato très ambitieux pour un promu, le club des Yvelines a attaqué sa saison du bon pied en arrachant la victoire dans les derniers instants, ce vendredi face à Martigues. Sur la pelouse synthétique du stade Jean-Bouin, le FCV78 a d’abord pris les devants grâce à Thibault Jaques, idéalement placé pour transformer une offrande de Kapo Sylva (20). L’enthousiasme des locaux a toutefois été refroidi quelques minutes plus tard, quand l’ancien Marseillais Foued Kadir a égalisé sur penalty (27). Le second acte est resté indécis de bout en bout, jusqu’à ce que Mondy Prunier, sur l’ultime occasion de la partie, ajuste le gardien martégal et délivre le public versaillais (90+4).Candidat annoncé à la montée, Châteauroux a de son côté démarré timidement, en ne parvenant pas à faire céder le Paris 13 Atlético à Gaston-Petit. La troisième formation francilienne du National 1, le Red Star, a longtemps cru à la victoire sur le terrain de Saint-Brieuc. Les Audoniens ont cependant failli être renversés à cause de deux penaltys concédés dans les dix dernières minutes, mais José Dembi a sauvé les meubles dans le temps additionnel. À l’exception du succès du relégué dunkerquois face au Mans, cette soirée inaugurale de National 1 a été particulièrement indécise et prolifique en scores serrés. Barragiste malheureux en mai dernier et dans l’attente - vaine - d’une rétrogradation administrative de Bordeaux, Villefranche-Beaujolais a été tenu en échec par Sedan, qui s’en est remis à un superbe but d’Owen Maës pour recoller (45+3). Même résultat entre Concarneau et Orléans, tandis que Bastia-Borgo a disposé du Puy au finish. À noter enfin la belle opération d’Avranches, qui s’est imposé sur la pelouse de CholetSuite et fin de cette première journée de N1 lundi (18h30), avec un petit Nancy-Bourg-en-Bresse au programme.