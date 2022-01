Versailles-TFC finalement disputé à Toulouse à cause du château

FP

Louis XIV était-il un supporter toulousain ?Qualifié en huitième de finale, le FC Versailles, pensionnaire de N2, doit accueillir Toulouse le 29 janvier prochain. Mais il n'en sera finalement rien, puisque le club des Yvelines ira défier le Téfécé sur ses terres, au Stadium. La faute au terrain ? Pas vraiment. En vérité, c'est bien à cause du château de Versailles lui-même que le club ne peut pas accueillir les Toulousains sur sa pelouse. Et pour cause, le stade Montbauronselon le communiqué versaillais.Or, à cause du château, ce problème d'éclairage ne peut être réglé. En effet, comme l'explique le Parisien , aucune source de lumière ne doit être visible de la chambre du Roi et ce dans un rayon de 5 kilomètres. Prévu à 16h30, et donc de nuit, le match ne peut donc par conséquent se tenir sur les terres du roi. Le club avait bien demandé que la rencontre soit avancée au début d'après-midi, en vain. La magie de la coupe.Comme l'impression qu'on se fout royalement du petit Poucet.