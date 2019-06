Médiation en cours entre la Fédération américaine et les joueuses

U.S. Soccer Federation, women’s soccer-team players suing it for pay discrimination tentatively agree to pursue mediation after World Cup https://t.co/RrEOeiXwY4 — The Wall Street Journal (@WSJ) 21 juin 2019

En mars dernier, 28 joueuses issues de la sélection américaine - dont Alex Morgan et Megan Rapinoe - avaient porté plainte contre la Fédération américaine de football (USSF) pour discrimination. Les joueuses considéraient qu'elles n'étaient pas logées à la même enseigne que leurs homologues masculins, que ce soit sur le plan financier ou au niveau du suivi médical et des équipements. Elles réclamaient des millions de dollars en arriérés de salaire, ainsi qu'un dédommagement pour compenser les primes et les conditions d'entraînement inférieures à celles des hommes.D'après les informations du, l'USSF et les joueuses seraient parvenus à un accord de médiation. Cette dernière sera entamée à l'issue de la Coupe du monde, et pourra permettre aux deux parties de s'entendre. L'USSF regrette cependant que «» .En attendant, les Américaines ont un Mondial à aller chercher.