Vers une Ligue des champions disputée en juillet-août ?

Certains clubs privés de grandes vacances ?Réunis ce mercredi en visioconférence, les dirigeants de l'UEFA auraient annoncé leur intention de terminer les campagnes actuelles de Ligue des champions et de Ligue Europa, suspendues à cause du Covid-19, aux mois de juillet et août prochains. C'est en tout cas ce que révèle une information dévoilée par la chaîne allemande ZDF. Cette nouvelle programmation permettrait ainsi de donner plus de temps aux différentes compétitions nationales, afin qu'elles puissent se conclure cette saison.Concernant les sélections, la plus haute instance du football européen aurait également décidé de reporter l'ensemble des rencontres internationales prévues au printemps et cet été, à l'automne prochain au minimum. Pour rattraper le retard accumulé, l'UEFA prévoirait de faire jouer trois matchs à chaque rassemblement, au lieu de deux comme il est de coutume actuellement.La suite du casse-tête.