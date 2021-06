Vers une Ligue 1 à 18 clubs en 2023-2024

MDR

Le championnat de France fait son grand ménage de printemps.Les vingt clubs de Ligue 1, réunis en collège ce mercredi matin, se sont exprimés sur le projet d'une élite à dix-huit clubs au lieu de vingt. Et après une discussion disputée, ils se sont finalement prononcés en faveur de la réduction du nombre de participants en première division, indique L'Équipe . Seul bémol pour les défenseurs de la Ligue 1 à dix-huit, parmi lesquels Maxime Saada et Canal +, il faudra attendre la saison 2023-2024 pour voir ce changement mis en place, et non la saison précédente comme voulu initialement.En cause, la proposition de Vincent Labrune de reculer ce changement face aux difficultés rencontrées par les clubs de Ligue 1 à se mettre d'accord. Une concession qui doit permettre aux clubs français de pouvoir mieux anticiper ce changement majeur. Prochaine étape dans le processus de décision : le collège des clubs de Ligue 2, qui se réunissent à la manière de ceux de Ligue 1 ce mercredi après-midi. Ensuite, l'assemblée générale de la Ligue de football professionnelle (LFP), qui aura lieu ce jeudi, et qui devrait, sauf grosse surprise, entériner le passage à dix-huit.Retour vingt ans en arrière.