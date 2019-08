Vers un report de l'ouverture de la Liga ?

VLU

Ça coince en Espagne.Selon les informations de, l'ouverture de la Liga, prévue le 16 août, pourrait être reportée en raison d'un litige entre la Fédération espagnole et la Ligue de football. Celui-ci a pour objet la répartition des droits télévisés. Il appartient désormais à la justice espagnole, et au tribunal de commerce de Madrid en particulier, de trancher la question et de valider ou rejeter le calendrier du Championnat.Le litige porte plus précisément sur la répartition des matchs dans la semaine, en particulier le fait que le calendrier prévoit des rencontres le vendredi et le lundi. Les droits de retransmission associés à ces matchs seraient estimés à deux milliards d'euros, selon la. Or, pour la Fédération, l'accord qui autorisait ce type d'organisation a pris fin en juin et l'accord présent n'autorise plus la programmation des rencontres ces deux jours. Si elle a proposé à la Liga de maintenir ls rencontres le vendredi, au détriment du lundi, en échange de 10% du montant des gains de retransmission, la Fédération s'est pour l'instant contentée de juger l'invalidité du calendrier, ce que la Liga a contesté devant les tribunaux.Les droits télévisés, nids d'ennuis.