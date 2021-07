Vers un échange Saúl-Griezmann et un retour du Français à l'Atlético ?

Informa Paco González Trueque inminente entre el @FCBarcelona y el @Atleti @AntoGriezmann volverá al Metropolitano @saulniguez jugará en el Barça Solo un volantazo de Joan Laporta echaría atrás la operación#PartidazoCOPE pic.twitter.com/S0K98fhl6r — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 14, 2021

Griezmann de retour au bercail ? Alors que Leo Messi est sur le point de prolonger au Barça au prix d'une diminution de son salaire , il en faut plus pour équilibrer les comptes du club catalan, qui espère bien dégraisser l’effectif. Et Antoine Griezmann pourrait faire partie de ce nettoyage puisque Cope révèle qu’un échange entre Saúl Ñíguez - le milieu de terrain- et Grizou serait dans les tuyaux. Unentre entre l'Atlético de Madrid et Barcelone qui serait même quasiment conclu puisqu’une officialisation pourrait même intervenir dans les prochains jours.Pour rappel, Antoine Griezmann a connu ses plus belles heures sous les couleurs de l’Atlético entre 2014 et 2019 avant de rejoindre le Barça contre 120 millions d’euros il y a deux ans. Avec leset sous les ordres deSimeone, le champion du monde 2018 a joué 257 matchs, planté à 133 reprises et délivré 50 offrandes. Du côté de Saúl Ñíguez, ça serait un grand saut pour celui qui n’a quasiment connu que l’Atlético depuis le début de sa carrière pro, à l’exception d’un prêt au Rayo Vallecano lors de l’exercice 2013-2014.On n'est jamais mieux qu’à la maison.