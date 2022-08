Vers un échange Gouiri-Laborde entre Nice et Rennes ?

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quand le foot s'inspire de la NBA et de ses...Auteur d'un début de saison compliqué, malgré sa belle qualification en Ligue Europa Conférence cette semaine, l'OGC Nice souhaite accélérer son mercato en cette fin d'été. Nicolas Pépé officialisé , les Aiglons pourraient enregistrer l'arrivée de Gaëtan Laborde dans les prochains jours. L'Équipe a sorti l'info ce samedi : le Gym est en contact avec le Stade rennais pour un échange entre Amine Gouiri et Gaëtan Laborde. Un deal qui pourrait devenir réalisable si les Bretons versent une somme d'argent en plus de leur joueur.Toujours selon, Gouiri verrait d'un bon œil un départ de Nice, lui qui ne comprend pas son positionnement sur l'aile gauche de l'attaque. Des clubs anglais et même l'OL auraient déjà sondé l'entourage du joueur pour un transfert. Laborde se sentirait davantage à l'aise à Rennes et ne serait pas contre une prolongation, malgré l'intérêt d'un club espagnol cet été.Ça sent les derniers jours de folie pour ce mercato estival.