Vers un échange entre Lukaku et Dybala ?

T’as pas Dybala prêter ?Selon, un accord de principe aurait été trouvé entre la Juve et Manchester United pour l’échange entre Romelu Lukaku et Paulo Dybala. Les agents de l’Argentin se sont même rendus en Angleterre ce mardi pour négocier le transfert de lavers les. Le joueur veut toutefois rencontrer Maurizio Sarri à son retour de vacances ce jeudi, avant de prendre une décision finale. Dans l’autre sens, la Juventus semble avoir dépassé l’Inter dans la course à la signature de Romelu Lukaku . Le Belge remplacerait Higuain et Kean , tous les deux sur le départ.Reste à savoir quelle forme prendra le. Dybala est semble-t-il valorisé un peu plus cher (environ 100 millions d’euros) que l’attaquant belge : les Mancuniens pourraient proposer une petite somme d’argent en plus de Lukaku. Le marché anglais se clôturant le 8 août prochain, le dénouement de ce dossier ne devrait plus tarder.Improbable mercato.