Vers un départ de Frédéric Paquet, directeur général de Sainté ?

Vers un nouveau départ chez les Verts ?Selon les informations de, Frédéric Paquet, directeur général de l'AS Saint-Étienne pourrait quitter très prochainement son poste et aurait averti Bernard Caïazzo et Roland Romeyer de sa décision. En cause, la crainte de l'ancien dirigeant du LOSC de voir ses prérogatives réduites à court terme. Selon les informations du quotidien français, la défiance de Bernard Caïazzo à son égard, tout comme la possible nomination d'un directeur sportif, l'aurait convaincu de quitter le club.L'ancien dirigeant du LOSC, âgé de 54 ans, est directeur général des Verts depuis janvier 2018. Les deux présidents de Saint-Étienne pourraient tenter de repousser le départ de leur directeur général à la fin du mercato, afin de ne pas déstabiliser davantage un club qui a déjà perdu coup sur coup son entraîneur, Jean-Louis Gasset, et son directeur sportif, Dominique Rocheteau.À ce rythme, il ne restera plus personne à Sainté à la fin du mercato.