Vot' ticket s’il vous plaît !

Alors que certains collectionnent les timbres, les tickets de cinéma, les capsules de champagne, les cafetières ou les autographes, d'autres ont opté pour un objet de collection tout aussi original : les tickets de match. Mais avec l'essor d'Internet au début des années 2000, ce qui s'apparentait à une passion pour certains s'est peu à peu transformé en un petit business pour quelques autres.

Contrairement aux maillots ou aux vignettes Panini, le ticket de match est un objet de collection en voie de disparition. Pourtant, ce jeudi, après France-Moldavie , ils étaient encore une petite poignée à attendre à la sortie du Stade de France pour récupérer ces fameux droits d'entrée. Michel Plat, collectionneur depuis la finale de Coupe de France 1982 entre le PSG et l’ASSE, est l’une de ces personnes : «Onze Mondial» Mais ça, c’était avant qu’Internet devienne le nouveau lieu privilégié d’achat et de revente. Et bien avant que les billets électroniques fassent leur apparition. Mais au gré des coups de tête, des coups de cœur, des coups de chance et des coups bas, une cinquantaine de passionnés continuent d’éparpiller et d’agrandir leur collection.À la fin des années 1970, lassés de collectionner fanions, programmes de match ou vignettes Panini, quelques collectionneurs belges se mettent aux tickets de match. Plusieurs fois dans l’année, ils organisent des bourses d'échanges afin que les collectionneurs se rencontrent et échangent leurs doubles. Collectionneur de Mont-de-Marsan, Pascal Collardey s'y rend avant de devenir le précurseur des tickets de match en France : «» Au début des années 1980, Français, Néerlandais et Italiens suivent le mouvement, bien avant qu'Espagnols, Allemands et Anglais leur emboîtent le pas. Pour Bruno Durand, collectionneur depuis plus de dix ans, la raison de cet engouement est simple : «Autour d'une petite dizaine de collectionneurs, dont Pascal Collardey ou Michel Plat, deux des plus grands collectionneurs du monde, une communauté se développe elle aussi en France. Les sorties de stade, les petites annonces ou les salons d’objets anciens deviennent des lieux privilégiés pour troquer des billets, et nouer certaines amitiés. «» , raconte Pascal Collardey, également co-fondateur de l’Association française des collectionneurs de tickets de football. «» Mais à la fin des années 1990, l’apparition d’Internet va redistribuer les cartes, et les échanges d'antan vont laisser place à une marchandisation de l'objet, contraignant certains collectionneurs à limiter leurs collections par thèmes.» , explique Michel Plat, détenteur de plus de 650 tickets des Bleus. L’arrivée d’Ebay va largement contribuer à cette flambée des prix, surfant sur la vague d'un phénomène de société qui ne dit pas son nom. «» , glisse Bruno Durand, également fondateur des Voyages en ballon . À cette époque, les tickets de matchs délaissent vite les vide-greniers, les salons de collectionneurs ou ceux de vieux papiers. Restent les ventes aux enchères, mais celles-ci ne sont plus vraiment intéressantes selon Bruno : «» Pour ne pas se faire avoir, il préconise alors de reproduire ce que tout bon collectionneur fait avant d'acheter un ticket : «» Un lourd dilemme pour celui qui a acheté entre 50 et 100 euros le ticket de la demi-finale mythique entre la France et l'Allemagne en 1982, et environ 50 euros celui de la finale du Mondial 1998 à Saint-Denis.Aujourd'hui, preuve que les prix ont grimpé, un billet de la finale France-Brésil coûte facilement entre 150 et 200 euros quand celui de la finale du Mondial 1966 entre l'Angleterre et l'Allemagne de l'Ouest est vendu plus de 1000 euros sur Ebay. Malgré ces prix exorbitants et le business qui se trame derrière, Michel Plat ou Pascal Collardey ne tirent aucun profit de leurs collections, se remboursant tout au plus leurs différents envois postaux. «» S'il avoue que le web lui a permis de dénicher des tickets qu'il n'aurait jamais pu trouver par le passé, le collectionneur de Mont-de-Marsan ne décolère pas de certaines pratiques : «. »L’achat en ligne étant le moyen le plus simple d’agrandir leur collection, les chineurs historiques se sont prêtés au jeu malgré eux. La communauté d'avant s’est retrouvée et s’est étendue autour de forums et de blogs : «» , raconte Pascal Collardey, dont le blog est truffé d'onglets, dont un où il donne des conseils pour repérer les faux tickets. Moins fréquents que dans le business des maillots vintage, les faux sont apparus sur le marché depuis une petite dizaine d'années. Pour éviter les mauvaises surprises, certains collectionneurs installent un copyright sur les scans et les photos de leurs billets. Quand d’autres, comme Bruno Durand, font le chemin inverse : «Et si les faux se sont multipliés, ce n’est rien à côté des e-billets. Envoyés par les billetteries en ligne, imprimables sur une vulgaire feuille A4 ou même scannables via un smartphone, ils représentent désormais une grande proportion des tickets présentés à l'entrée des stades. «» , déplore Pascal Collardey. En attendant, comme Michel Plat ou Bruno Durand, ce supporter des Girondins continue de se rendre aux stades pour récupérer quelques tickets et garnir sa collection. C'était le cas ce samedi, lors du match entre l'équipe de France féminine et la Serbie à Bordeaux : «» Comme quoi, il y a encore un peu d'espoir.