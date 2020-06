Vers la mise en place de deux Coupes du monde en 2022 ?

CA

Une Coupe du monde en cache une autre.D'après les informations de Marca , un autre Mondial pourrait être reprogrammé en 2022, en plus de la traditionnelle Coupe du monde.Le média espagnol indique en effet que la Coupe du monde des clubs, dont la première édition était initialement prévue en juin 2021 en Chine, pourrait finalement se tenir à l'été 2022.L'instance du football mondial craint un « embouteillage » avec d'autres compétitions reportées en 2021, comme l'Euro ou la Copa América. Avant de dévoiler d'éventuelles dates, la FIFA préfère patienter et constater l'évolution de la pandémie.Concrètement, le tournoi durera trois semaines et remplacera la Coupe des confédérations, qui était programmée un an avant la Coupe du monde. La Coupe du monde des clubs concernera huit équipes européennes qui devraient être les derniers vainqueurs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa (soit pour l'instant Liverpool, Chelsea, l'Atlético et le Real Madrid,N.D.L.R) six sud-américaines, trois de la CONCACAF, trois autres l'Afrique et l'Asie ainsi qu'une dernière pour l'Océanie.