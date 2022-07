Vers la fin des programmations de matchs nocturnes ?

Sobriété énergétique : les compétitions sportives n'auront-elles plus lieu la nuit dès cet hiver pour économiser en éclairage ? "Cela fait tout à fait partie des options ouvertes", répond Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports pic.twitter.com/z8vSiNJQbt — franceinfo (@franceinfo) July 26, 2022

CB

Troyes-Angers en pleine matinée glaciale de novembre, c'est tentant, non ?Ce n'est en tout cas pas loin de ce que souhaite mettre en place le gouvernement pour minimiser les dépenses énergétiques et limiter le réchauffement climatique. Invitée surce mardi, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a évoqué la possibilité de mettre fin aux programmations sportives en soirée. Cette initiative de rencontres 100% diurnes pourrait même voir le jour dès cet hiver.(ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, NDLR), a confié la ministre. Bon, évidemment, ce n'est pas gagné, exigences des diffuseurs obligent.Sinon, on a une autre idée : et si on utilisait cet engin super rapide qui se déplace sur des rails, là, plutôt que de prendre des jets privés à tout-va ?