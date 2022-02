Vers des play-offs en Bundesliga ?

FP

La domination du Bayern commence à lasser en Allemagne.Depuis neuf ans, lene laisse que plus aucune miette en Bundesliga et ne devrait pas en laisser beaucoup plus cette saison. Une situation qui commence à inquiéter outre-Rhin à tel point que la Ligue de football allemande envisage, sérieusement, de rajouter des play-offs en fin de saison. Un changement qu'Oliver Kahn, patron du Bayern, semble prêt à accepter :Paradoxalement, ce sont plutôt leurs adversaires qui s'y opposent., balance Rudi Völler, directeur sportif du Bayer Leverkusen. Pourtant, depuis 2000, les Munichois n'ont remportédix Coupes d'Allemagne, laissant un peu plus de place aux autres. Côté supporters, on est plus de l'avis de l'ancien Marseillais :, indique « Unsere Kurve » ( « Notre virage » ), une association qui milite pour un footballOn attendra un peu avant de leur parler de la Superligue, du coup.