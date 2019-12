Vendredi 13 avril 2019 : 13 millions d'euros à Super Loto et 37 millions d'euros à EuroMillions !

Vendredi 13 = 50 Millions d'€ de cagnottes

Vous voulez tenter votre chance en ce vendredi 13 ?

1 Millionnaire et 50 joueurs à 20.000€ garantis

Jouer en ligne depuis votre ordi ou votre mobile

Pour jouer en ligne sur FDJ.fr, c'est très facile :

Résultats Super LOTO & Euro Millions

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jour de chance pour beaucoup de joueurs, le Vendredi 13 vous offre cette année deux cagnottes exceptionnelles chez la FDJ® :- uneet vous pourrez valider vos grilles en quelques clics.En plus de ces cagnottes,sans avoir à jouer d'option supplémentaire :via MyMillion grâce au code qui vous sera automatiquement attribué si vous faites une grille d'EuroMillions ce vendredi (si vous faites 2 grilles, vous avez 2 codes MyMillion et donc plus de chances de remporter le Million garanti).via SUPER LOTO® grâce au code qui vous sera automatiquement attribué si vous faites une grille ce vendredi (si vous faites 2 grilles, vous avez 2 codes SUPER LOTO®).Pour jouer en ligne aux jeux de la FDJ, il n'y a qu'une seule adresse,, qui est le site officiel de la Française des Jeux et le seul site Internet à permettre aux joueurs de faire leurs grilles de d'Euro Millions®, LOTO® et Super LOTO® en quelques clics depuis leur ordinateur.et vous allez même pouvoir, en demandant leur virement sur votre compte bancaire.- Créez ensuite votre compte joueur en quelques minutes- Faites un dépôt (minimum 5€)- Validez vos grilles Super LOTO® (ou Euro Millions®) pour les tirages exceptionnels de ce vendredi (une grille Super LOTO® ne coûte que 2€, une grille d'Euro Millions® ne coûte que 2,50€)permet aussi d'avoir accès à des Bonus et des promotions exclusifs et de jouer à toute la gamme des jeux de tirage et de grattage de La Française des Jeux (Goal!®, Millionnaire®, CASH®, Bingo Live!®, le KENO®, etc.).Vous aurez accès auxjuste après le Geoffrey Dernisico, Lille - Montpellier.Bonne chance à tous !