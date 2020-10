Vardy plante encore Arsenal

71

Arsenal (3-4-3) : Leno - D. Luiz (Mustafi, 50e), Gabriel, G. Xhaka - Bellerín, Ceballos, T. Partey, Tierney (Nketiah, 81e) - Aubameyang, Lacazette, B. Saka (N. Pépé, 65e). Entraîneur : Mikel Arteta



Leicester (3-4-2-1) : K. Schmeichel - W. Fofana, J. Evans, Fuchs - Castagne, Tielemans, N. Mendy, J. Justin - Maddison (Albrighton, 85e), Praet (Vardy, 60e) - H. Barnes (Ünder, 75e). Entraîneur : Brendan Rodgers.

Vardy-Arsenal, l'histoire d'amour continue.En inscrivant son onzième but contre les(en douze confrontations), l'avant-centre anglais, revenu de blessure et remplaçant au coup d'envoi, a signé le seul pion de la rencontre et permis à Leicester de signer une très bonne opération dans ce match des outsiders. Lessont quatrièmes.Tout aurait pu être différent si Alexandre Lacazette, cette fois titulaire, ne s'était pas vu refuser son but de la tête très tôt dans le match à cause d'un hors-jeu de Granit Xhaka (4). L'escouade de Mikel Arteta a eu le ballon et les occasions (douze tirs à six), et Héctor Bellerín s'est également procuré une grosse situation en deuxième (68). Mais finalement, ce sont les entrées de Cengiz Ünder et Jamie Vardy qui ont fait basculer le match, le Turc servant l'Anglais pour l'ouverture du score à la suite d'un lancement lumineux de Youri Tielemans (80). Vardy, auteur des deux seules frappes cadrées par les siens ce dimanche, s'est même permis de rater un face-à-face avec Bernd Leno en fin de partie.